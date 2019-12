La risposta di Milano al freddo killer: ecco il bus di Atm e City Angels per aiutare i clochard

Torna a percorrere percorrere le strade di Milano il "bus degli angeli" speciale bus di Atm, realizzato insieme ai City Angels, che porterà pasti caldi, bevande, coperte, indumenti, assistenza qualificata e un posto dove dormire a coloro che sono senza casa e hanno bisogno di aiuto.

Lo speciale bus, che quest’anno sfoggerà una livrea completamente rinnovata, a partire da giovedì 5 dicembre circolerà tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alla mezzanotte per circa quattro mesi, fino al 27 marzo 2020.

Per offrire un maggiore servizio e approfondire così la relazione e la conoscenza delle persone più bisognose, il Bus degli Angeli quest’anno sosterà in alcune zone precise della città. Nello specifico: lunedì - Piazza XXIV Maggio, martedì - Stazione Lambrate, mercoledì - Piazzale Cadorna, giovedì - Corso Europa e venerdì - Piazzale Cadorna.

Freddo killer a Milano: morti due clochard

Sono due i clochard uccisi dal freddo a Milano negli ultimi giorni. Mercoledì 4 dicembre un cittadino greco di quarantotto anni era infatti stato trovato in piazzale Zavattari: gli agenti avevano trovato in strada anche delle coperte e quindi è verosimile che la vittima avesse passato lì la notte, nonostante avesse una casa in zona Quarto Oggiaro.

Nella mattinata di giovedì 5 dicembre, invece, un clochard disabile romeno di 64 anni, Nica Tudor, è stato trovato morto davanti alla stazione della metropolitana di Molino Dorino.