Abbattuto il simbolo del boom economico: come sarà ricostruito l'Autogrill di Lainate

È stato abbattuto ma verrà ricostruito "con il design originale" l'Autogrill Villoresi Ovest costruito nel 1958 su progetto dell’architetto Angelo Bianchetti lungo l’Autostrada dei Laghi. Una struttura-simbolo, una vera e propria icona del modernismo made in Italy che negli anni Sessanta arrivò a guadagnarsi la copertina della rivista Life.

I lavori termineranno per l'autunno e dall'azienda fanno sapere che l'edificio originale verrà ricostruito "con tutti i più moderni standard edilizi, in linea con le normative di sicurezza e antisismiche attualmente vigenti, grazie a una serie di interventi mirati a migliorare la struttura e ottimizzarla dal punto di vista estetico ed energetico".

In particolare i lavori prevedono di dotare il tripode di un nuovo impianto di illuminazione che ne aumenterà ulteriormente la visibilità nelle ore notturne. L’edificio centrale a forma di tronco di cono alla base della struttura sarà invece ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV. La centrale termica sarà spostata esternamente per migliorare l’estetica e la funzionalità dell’edificio.

L’attenzione alla sostenibilità non riguarderà solo l’esterno: tutta la pavimentazione interna sarà infatti composta da piastrelle Active Ceramic che purificano l’aria, attive anche nelle ore di buio, con l’obiettivo di prevenire presenze batteriche e micotiche e rendere l’ambiente naturalmente sano e igienizzato.

Foto: un rendering del nuovo Autogrill

Il gruppo Autogrill

Il Gruppo Autogrill è tra i maggiori operatori al mondo nei servizi di ristorazione per i viaggiatori. È presente in 31 paesi di 4 continenti, opera in circa mille location (tra cui 147 aeroporti) e gestisce 4mila punti vendita. Autogrill può contare su oltre 60mila collaboratori e serve ogni anno 1 miliardo di viaggiatori. Nel 2019 ha conseguito ricavi per circa 5 miliardi di euro.