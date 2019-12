Lavori per la quarta corsia dinamica: l'autostrada A4 chiude tra Sesto e Cormano

Autostrada chiusa e traffico deviato. Nella notte tra mercoledì e giovedì 18 dicembre la A4 Milano-Brescia resterà chiusa dalle 22 alle 5 nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino per permettere i lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica. Di conseguenza sarà chiusa l'area di servizio "Lambro Nord" che è situata all'interno del tratto interessato dai lavori.

I percorsi alternativi

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Rho e poi sulla SP35 Milano-Meda con ingresso sulla A4 allo svincolo autostradale di Cormano, per proseguire in direzione di Torino.