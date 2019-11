Arrivano gli autovelox sull'autostrada A4 Milano-Torino, installati due box: dove sono

Stanno per arrivare gli autovelox sulla Autostrada A4 Milano-Torino. Per il momento, come trapelato dagli uffici della polizia stradale, sono stati installati solo due contenitori al cui interno non c'è nessun apparecchio.

I box, nello specifico, si trovano ad Arluno e Chivasso. Il primo è stato installato sulla corsia in direzione Torino, il secondo sulla corsia in direzione Milano. Per il momento non è ancora chiaro quando entreranno in funzione.

Limite di velocità sulla A4

Sulla Autostrada A4 nel tratto tra Milano e Torino il limite di velocità è di 130 Km/h che scende a 110 Km/h in condizioni meteorologiche avverse, mentre i veicoli con rimorchio o caravan non possono superare gli 80Km/h.