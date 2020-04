Milano, gli avvocati che insegnano (gratis e online) come prendersi cura degli anziani

Una certezza: gli strumenti legali devono essere "semplici, pratici e accessibili a tutti". E una soluzione, moderna: una sorta di corso online che permetta a tutti di acquisire le competenze di base necessarie.

Due avvocati meneghini, Livia Passalacqua e Stefano Poretti, hanno deciso di lanciare la loro "Formula terza età", un programma informativo digitale, totalmente gratuito e primo nel suo genere, dedicato ai "caregiver", i familiari che si prendono cura di una persona cara bisognosa di assistenza a lungo termine.

Il progetto - spiegano dallo studio legale - "unisce le professioni giuridiche al digitale" e "permette di imparare a gestire gli aspetti legali relativi alla cura degli anziani, per cui la legge non prevede l’assistenza legale obbligatoria, in autonomia, consentendo così alle famiglie di avere un significativo risparmio di tempo e di denaro".

Negli ebook scaricabili in maniera gratuita, i due avvocati affrontano i temi centrali della questione caregiver: dagli obblighi di mantenimento alle pensioni passando per l'amministrazione di sostegno e la gestione di colf e badanti.

"Gli ostacoli che incontrano i caregiver sono moltissimi: dal costo emotivo, a quello materiale. Chi deve attivare una tutela deve disporre alternativamente di denaro da investire per delegare un professionista, oppure di molto tempo per la ricerca di informazioni, code in tribunale, accessi agli uffici pubblici - sottolineano i legali -. Lo scopo del progetto è permettere ad ogni caregiver di avere tutte le informazioni essenziali per gestire da solo gli aspetti più semplici della pratica.