Milano, a Palazzo Marino una seduta diversa dal solito: i bambini alla guida della città

Cinquanta piccoli milanesi, figli dei dipendenti dell’amministrazione comunale, per oltre un’ora sono stati impegnati in un’insolita seduta di Consiglio a misura di bambino. Ad accoglierli a Palazzo Marino sono stati il presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè e l’assessore alle Politiche per il Lavoro, attività produttive e risorse umane Cristina Tajani. Una visita speciale nata in occasione di “Bimbi in Ufficio 2019”, la giornata voluta dall’Amministrazione per facilitare la conciliazione dei tempi della famiglia con quelli del lavoro e del benessere aziendale. Complessivamente sono stati circa 300 i bambini, tra i 3 ai 14 anni, che oggi hanno potuto accompagnare i propri genitori e vivere con loro una giornata alla scoperta dei loro luoghi di lavoro tra laboratori, visite guidate e iniziative.

“A Palazzo Marino – ha commentato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – è stata una giornata davvero speciale. Una cinquantina di bambini, figlie e figli di alcuni nostri dipendenti, sono venuti a conoscere il luogo dove lavorano i loro genitori. Sono stati accolti nella sala più rappresentativa, quella del Consiglio Comunale, dove si prendono le decisioni più importanti per la città e per i milanesi, a cominciare proprio da loro. Il nostro desiderio è che occasioni come queste si possano ripetere e soprattutto che diventi sempre più semplice, ogni giorno e anche per chi lavora, vivere la famiglia in modo sereno e positivo”.

L'iniziativa "Bimbi in ufficio"

“Insieme alla Settimana del Lavoro Agile – ha aggiunto l’assessore Tajani –, ‘Bimbi in Ufficio’ è una bellissima iniziativa che accorcia le distanze fra vita lavorativa e familiare, creando la giusta armonia fra le due sfere. Abbiamo in mente altri progetti di intervento volti al benessere lavorativo. Il Comune di Milano è un’azienda che cresce giorno dopo giorno. E si sa, le aziende di successo investono in felicità”.

Oltre alla “casa dei milanesi” anche alcune aziende partecipate (ATM, A2A, SEA, Milano Sport e Milano Ristorazione) hanno aperto le proprie sedi per una giornata interamente dedicata ai bambini. Ad attenderli un ricco programma di iniziative, visite guidate e laboratori appositamente ideati per facilitare, in maniera ludica e creativa, la comprensione delle attività lavorative e le funzioni svolte quotidianamente da mamma o papà.

Le iniziative del museo del '900

Tra le opportunità offerte a bambini: il Museo del 900, che ha aperto le sue porte all’estro e alla fantasia dei più piccoli (3-6 anni) guidandoli tra i tratti e i colori dei grandi Maestri del secolo scorso grazie al laboratorio artistico “Noi siamo colore”; mentre presso la sede della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, in via Bergognone, si sono alternate le letture di un classico e un contemporaneo della letteratura infantile: Gianni Rodari e Julia Donaldson. Dello scrittore e pedagogista romano verranno interpretate alcune pagine de “Il Libro dei Perché”, mentre dell’autrice inglese “Il cane detective”. Suggerimenti di lettura utili a comprendere la parità di genere e anche la ricchezza del Sistema Bibliotecario di Milano.

Per i più grandi (3-10 anni) c’è stato spazio anche per il più amato degli sport, il calcio, grazie da un’emozionante visita a San Siro, “La Scala del calcio“, con il suo incredibile museo dove rivivere i grandi successi di Milan e Inter, oltre a un laboratorio fotografico a cura di Afol Metropolitana. Tante anche le attività ludico sportive proposte da Milano Sport, alla piscina Cozzi e al centro sportivo Lido, per bambini dai 5 ai 14 anni.

Gli amanti della natura e delle giornate all’aria aperta (bambini 4–10 anni) sono andati alla scoperta delle piante e dei fiori simbolo degli ecosistemi della Lombardia grazie ad una interessante visita al Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ oltre a una visita guidata alle vasche e al giardino dell’Acquario Civico.

Grazie all’apertura straordinaria dei depositi ATM per i piccoli milanesi è stato possibile scoprire le storiche vetture a carrelli oltre ai moderni vagoni della M3. Piccoli ‘masterchef’ (6-13 anni), invece, si sono cimentati con i segreti della ristorazione con il “laboratorio di cucina”, realizzato presso il Centro Cucina di Milano Ristorazione, in via Sammartini. Per i bambini (8-10 anni) gli agenti della Polizia Locale hanno aperto le porte della Sala Operativa di piazza Beccaria, illustrando come si gestisce la viabilità in una grande metropoli. A seguire, presso la scuola di formazione del Corpo, grazie a un simulatore 3D, i piccoli milanesi hanno potuto apprendere come vivere le proprie avventure in bicicletta nel rispetto del Codice della Strada e in totale sicurezza per sé e per gli altri.

Aperta anche la Casa dell’Energia di A2A dove i bambini (10-13 anni) si sono confrontati con il complesso mondo dell’energia che muove il mondo: dal petrolio al gas naturale, passando per la produzione di energia elettrica, sino all’uso appropriato delle fonti energetiche. Per i più grandi (dai 10 ai 14 anni) è stato proposto un avvincente viaggio nella storia dell’aviazione e delle aziende che hanno reso possibile il sogno di volare grazie ad una visita guidata a Volandia, organizzata da SEA.