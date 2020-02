Banca Generali, si inaugura il nuovo BG Training & Innovation Hub

Banca Generali presenta il nuovocentro dedicato alla formazione e all’innovazione nel private banking. Martedì 4 febbraio si è infatti alzato il sipario su “BG Training & Innovation Hub”, il nuovo punto di riferimento per i private bankerdella banca del Leone per confrontarsi con l’evoluzione dei servizi di consulenza, advisory, e sviluppare nuove soluzioni negli investimenti insieme ai propri partner nell’asset management. Un vero e proprio laboratorio dedicato al mondo del private banking dove sviluppare innovazione nelle soluzioni di investimento, wealth management, col contributo del fintech.

Situato in via Achille Mauri 2 a Milano, all’angolo con lo storico stabile del Gruppo Generali di Corso Italia 6 - che apre i propri battenti il giorno stesso come nuova sede dei circa 200 private banker e Relationship manager Banca Generali a Milano -, l’innovation Hubsi caratterizza come un’area di social working digital dove lavorare in team e confrontarsi sulle tematiche legate al fintech e agli investimenti. Distribuito su due piani, con 4 diverse sale a disposizione, il centro di innovazione coinvolgerà durante l’anno gli oltre 2 mila professionisti della rete Banca Generali impegnati a rotazione in un ricco palinsesto di proposte di formazioneper un totale di quasi 2000 ore.

Un laboratorio per sondare nuove proposte del private banking

Concepito come un laboratorio per sondare nuove proposte nella sfera del private banking, l’Hub sarà anche la culla dove concepire i nuovi strumenti legati al contributo degli investimenti verso l’economia reale nel distintivo progetto BG4Real che prenderà il via dall’inizio del secondo trimestre.

L’amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa: “L’evoluzione del finteche le dinamiche dei mercati a tassi zero stanno accelerando la rivoluzione dell’offerta nel mondo del risparmio e del private Banking. Per questo crediamo sia prioritario investire in modo ancor più significativo su ciò che rende unico e distintivo il successo del nostro modello di private banking: la qualità delle persone. Con questoTraining & Innovation Hub abbiamo voluto creare un luogo dedicato non solo alla formazione delle competenze, ma soprattutto alla condivisione e al confronto delle esperienze con tutti quei partner che arricchiscono ogni giorno gli strumenti e la nostra offerta alla clientela. Come Hub private ricerchiamo e sviluppiamo innovazione nell’offerta dedicata alla protezione patrimoniale, nella pianificazione finanziaria così come nel wealth management, affidandoci alla collaborazione con prestigiosi partner internazionali e a piattaforme fintech in continua evoluzione. Crediamo che dall’esperienza dei nostri banker e dalle best practice di start up e modelli tecnologici all’avanguardiapossa scaturire innovazione portando valore aggiunto alla relazione di fiducia: consulente-cliente.”

L'inaugurazione di martedì 4 febbraio

Per l’inaugurazione del “Training einnovation Hub” affiancano l’AD Mossa, l’assessore alla Trasformazione Digitaledel Comune di Milano, Dott.sa RobertaCocco, la Coo di Microsoft, Dott.saBarbara Cominelli, e l’Amministratore delegato della startup italiana Datrix, Fabrizio Milano d’Aragona, impegnati in una tavola rotonda sull’innovazione nei servizi finanziari e le sfide dei big data e del fintech.