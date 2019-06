In Piazza Duomo a Milano la mega "bandiera" arcobaleno per celebrare il Pride: le immagini

I colori dell'arcobaleno arrivano in Piazza Duomo a Milano. Si è acceso con le tinte del Pride il palazzo che si affaccia sulla cattedrale in cui si trovano gli uffici italiani di Boston Consulting Group, società di consulenza statunitense.

Il palazzo che ospitò Filippo Turati e Anna Kuliscioff e sulla cui terrazza posarono i Beatles in occasione dei loro concerti milanesi del 1965 è pronto per il Pride. Le luci colorate, accese alle 21.30 di lunedì 24 giugno, coloreranno la facciata dell'immobile per tutta la settimana.

"La decisione che abbiamo preso è coerente con la nostra storia e i valori in cui ci riconosciamo — Giuseppe Falco, amministratore delegato di Bcg Italia, Grecia, Turchia e Israele —. Il nostro obiettivo è ricercare e valorizzare il talento, talento che è patrimonio di ogni individuo. Il messaggio di cui vogliamo essere ambasciatori con la decisione di illuminare il nostro palazzo è quello di una realtà sempre più inclusiva e ricca di sfumature".

È solo uno il primo degli appuntamenti che la multinazionale dedicherà alla settimana del Pride. Mercoledì 26 alle 18 si svolgerà una tavola rotonda con i presidenti delle associazioni Lgbtq delle Università milanesi dedicata ai talenti della comunità, seguita da una festa in terrazza.