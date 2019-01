La Lombardia vuole dotarsi di una "bandiera ufficiale": sarà la Rosa Camuna

La Lombardia potrebbe avere la Rosa Camuna come bandiera ufficiale regionale. E' il senso di una proposta di legge approvata in commissione cultura, che dovrà ovviamente passare anche dall'aula del consiglio. Entusiasta Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, che ha avanzato il progetto di legge.

"La nostra Regione è piena di simboli storici e identitari, ma nessuno di essi rappresenta in toto quello che è attualmente la Lombardia. L'unico simbolo che ormai per tutti i cittadini identifica la Regione è la Rosa Camuna, già stemma regionale. Un simbolo affascinante perché racchiude le radici più antiche della nostra terra, ossia le incisioni rupestri della Valcamonica nella preistoria", dichiara Corbetta.

I Camuni vissero in Valcamonica nell'Età del Ferro (secondo e primo millennio a.C.). La rosa è stata trovata 92 volte su 300 mila incisioni rupestri scoperte. Simili incisioni però sono state trovate anche in altre terre, come la Mesopotamia e in varie parti d'Europa. La bandiera della Rosa Camuna è già utilizzata in Regione (anche davanti al Pirellone ne sventola una), ma non è "ufficiale".