Bando periferie, arriva la terza edizione: e sarà aperta anche ai quartieri del centro

Arriva alla terza edizione il Bando dedicato alle periferie, che sarà aperto a Fondazioni, Onlus e associazioni di vario tipo: tra inquilini, di volontariato, di promozione sociale, sportive, culturali o di sostenibilità ambientale. Il Comune di Milano metterà sul piatto un milione di euro e ogni progetto selezionato si aggiudicherà al massimo 40 mila euro in co-finanziamento. Le attività saranno realizzate tra settembre 2019 e giugno 2020.

Scopo del bando è prestare attenzione alla qualità della vità in città, stimolare le attività e le idee dal basso, rigenerare i quartieri urbani. Tutta la città è compresa nel bando, centro storico incluso. I progetti vanno legati (novità di quest'anno) a specifici temi predeterminati in collaborazione coi nove Municipi milanesi.

Sono stati individuati 18 temi (due per Municipio), dalla promozione della sicurezza alle attività giovanili, dalle attività sportive a quelle ludiche e culturali, dalla coesione sociale alla valorizzazione dell'ambiente come motore di sviluppo. Verranno valutati in modo particolarmente positivo i progetti rivolti ai quartieri di case popolari e ai loro abitanti.

La prima edizione del Bando alle periferie, nel 2017, ha riscosso un grande interesse presso gli enti del Terzo Settore, con la partecipazione di 375 soggetti che hanno presentato, individualmente o in partenariato, 150 proposte per progetti di rigenerazione nelle periferie, tra le quali sono state poi selezionate 14 iniziative "vincitrici", che hanno ottenuto il contributo da parte dell’amministrazione. L’edizione 2018 del Bando ha suscitato ancora più interesse, con la partecipazione di 419 soggetti per 173 proposte, 26 delle quali sono risultate assegnatarie del contributo dell’amministrazione.