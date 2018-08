Bando periferie a Milano: ecco la graduatoria aggiornata dei progetti vincitori

Milano raccoglie la sfida lanciata dal Comune con il ‘Bando alle periferie’, edizione 2018: sono stati oltre 170 i progetti presentati da centinaia tra fondazioni, associazioni di volontariato, di promozione sociale, sportiva, culturale, di food policy e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri milanesi, di articolare ed arricchire le offerte e le opportunità per chi li abita.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, la risposta della città è stata pronta e la partecipazione importante, segno della vitalità e della diffusione capillare delle realtà sociali che animano Milano. Lo sottolinea una nota di Palazzo Marino delle scorse ore. Dopo la straordinaria adesione rilevata già nella fase sperimentale dell’anno scorso, dunque, il ‘Bando alle periferie’ non solo viene replicato, ma anche sistematizzato: verrà lanciato ogni anno con un finanziamento disponibile di un milione di euro. Il processo di presentazione delle candidature, per la prima volta on-line, è stato accelerato e semplificato.

È online la graduatoria delle 26 proposte che si sono aggiudicate il sostegno dell’Amministrazione per questa seconda edizione del bando messo a punto dalla Direzione di Progetto ‘Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie’ che, con un milione di euro di finanziamento, quest’anno ha una capienza quasi raddoppiata rispetto al 2017. Anche i progetti vincitori sono aumentati (l’anno scorso furono 14): 11 si riferiscono a progetti che si terranno in ciascuno dei cinque ambiti già individuati dall’Amministrazione nel 2017 (Giambellino-Lorenteggio, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Adriano-Padova-Rizzoli, Niguarda-Bovisa e Qt8-Gallaratese), 3 interessano trasversalmente tutti i cinque ambiti e 12 verranno realizzati negli altri quartieri della città.

Tutti i progetti sono pensati su misura per i quartieri e le comunità di riferimento, per coglierne le risorse e indirizzarle verso un processo di rigenerazione urbana creativo e responsabile, impensabile senza l’attivazione e la partecipazione delle associazioni presenti sul territorio, dei cittadini che lo abitano e dei servizi che vi sono insediati. Un processo che intende affiancare l’azione del Comune di riqualificazione delle periferie - che passa dalle case popolari al sistema viabilistico, dalle scuole ai grandi progetti di riconversione di edifici come di intere aree - di cui risulta efficacemente complementare.

Per realizzare le iniziative – e anche questa è una novità rispetto alla prima edizione – ci saranno dieci mesi di tempo, durante i quali i soggetti promotori saranno affiancati dall’Amministrazione con un’attenta attività di accompagnamento.

Del milione complessivo a disposizione, come previsto dal Bando, il finanziamento massimo per ogni attività è di 100mila euro nel caso dei progetti che interessano trasversalmente tutti i cinque ambiti territoriali (multi-ambito) e di 40mila euro nel caso degli altri progetti (mono ambito e altri quartieri). È prevista inoltre una quota di co-finanziamento a carico del soggetto proponente non inferiore al 10% del costo totale.

Di seguito i 26 progetti vincitori

Progetti vincitori mono-ambito

NIGUARDA

Progetto: Città-suono

Laboratori creativi sulla pratica sonora per bambini e ragazzi, ciclo di incontri e proiezioni sull’immagine in movimento, performance artistiche nello spazio pubblico per rafforzare i legami di comunità.

Promotori: Associazione culturale Terzo Passaggio



ADRIANO-RIZZOLI-PADOVA

Progetto: VAMOnos

Lavoro di rete e animazione del territorio attraverso l’attivazione di lezioni di tai chi, kung fu e judo con l’obiettivo di attivare una mediazione rivolta ai giovani del quartiere che si trovano a vivere conflitti multiculturali.

Promotori: La nave del sole



ADRIANO-PADOVA-RIZZOLI

Progetto: Progetto Insieme - Adriano Padova

Costruzione di una squadra di Volley e una squadra di rugby composte da ragazzi del quartiere di età compresa tra 8 e 14 anni coinvolgendo circa 1600 giovani della zona.

Promotori: Cus Milano Rugby ADS



NIGUARDA-BOVISA

Progetto: Un cortile per tutti

Incontri e laboratori di teatro e narrazione per bambini e disabili, incontri per la promozione di stili alimentari sani.

Promotori: Cascina Biblioteca Coop. di solidarietà sociale A.R.L. Onlus



QT8-GALLARATESE

Progetto: Alimentiamoci: il gusto, la salute, il benessere dello stare insieme nel quartiere.

La Food policy deve dar luogo alla sedimentazione della produzione a km 0 e della realizzazione di piccoli mercati in cui vengono proposti i prodotti realizzati nelle cascine: per questo verranno organizzate visite alle cascine, attivati laboratori legati all’alimentazione e indicati percorsi per il recupero e la riscoperta del territorio.

Promotori: Auser Milano Volontariato Onlus



BOVISA-NIGUARDA

Progetto: MaDe.BoNi. Cantieri di cittadinanza attiva

Con l’obiettivo di valorizzare la storia dei quartieri, di ampliare l’offerta culturale e di promuovere la partecipazione attiva, saranno organizzati dibattiti su tematiche sensibili per la zona, laboratori di teatro e di fotografia, momenti enogastronomici per il consumo consapevole.

Promotori: Associazione Verdi Ambiente e Società Aps onlus



CORVETTO

Progetto: #IncontrinCorvetto

Percorsi turistici, racconti del quartiere dal punto di vista dei giovani, ciclobookcrossing, laboratori di gestione dei conflitti nel vicinato, corsi di italiano per stranieri per promuovere la cittadinanza attiva e valorizzare luoghi del quartiere.

Promotori: Associazione di Promozione Sociale Casa per la Pace Milano



GIAMBELLINO-LORENTEGGIO

Progetto: SO.STARE CON L’ARTE

Laboratorio artistico e musicale permanente di trasformazione urbana che ha come finalità principale quella di ricostruire, partendo dalle scuole, una proposta di presa in carico e cura del territorio urbano da parte dei cittadini che lo abitano.

Promotori: Associazione culturale Trillino selvaggio



CORVETTO-CHIARAVALLE-PORTO DI MARE

Progetto: Chiaravalle: ti invito nel borgo, ti porto nel mondo

Laboratori di comunità ed eventi finalizzati a recuperare l’identità del borgo ricostruendo centri di aggregazione sociale e favorendo le relazioni tra i vecchi e i nuovi abitanti.

Promotori: Passepartout



ADRIANO-PADOVA-RIZZOLI

Progetto: Le alleanze dei corpi

Lavoro di relazione con i migranti attraverso le associazioni di quartiere, laboratori e masterclass con artisti e coreografi, lavoro di urban mapping con percorsi e camminate nello spazio urbano.

Promotori: Associazione Ariella Vidach-Aiep



GIAMBELLINO-LORENTEGGIO

Progetto: GymBellino

Avvio alla pratica della boxe con il corso “prepugilistica boxe competition” rivolto ad adolescenti e adulti e avvio della scuola calcio “un’etica nel pallone” rivolta ai bambini fino ai 14 anni e promosso attraverso le scuole di zona.

Promotori: Ardita Giambellino ASD





Progetti vincitori multi-ambito



Progetto: Together to move

Riqualificare spazi urbani sotto utilizzati per farli rivivere, con interventi infrastrutturali per creare le condizioni di accessibilità, attraverso lo sport. Tra gli obiettivi quello di entrare nel Guinness dei primati realizzando la corsa a staffetta più partecipata, condivisa e inclusiva.

Promotori: Unione italiana Sport per tutti Comitato Territoriale di Milano



Progetto: Super - il Festival delle Periferie: esperienze e idee che fanno la città

L’obiettivo è promuovere le diversità culturali e sociali dei quartieri attraverso micro azioni di creatività come la festa popolare itinerante per dare un nuovo significato a luoghi, strade e mezzi pubblici o le interviste agli abitanti dei quartieri per costruire una “Human Simphony”.

Promotori: Tumb Tumb



Progetto: Il fanciullino di Milano

Mappatura delle periferie milanesi attraverso delle interviste con gli abitanti dei quartieri, degli incontri e dei laboratori d’arte. Prevista anche la realizzazione di un film documentario, un libro e un sito.

Promotori: Compagnia teatrale Dionisi



Progetti vincitori Altri quartieri

GRECO

Progetto: BinG – Binari Greco

Realizzazione di due murales di grandi dimensioni sotto le arcate ferroviarie, predisposizione di un orto didattico e condiviso e laboratori scolastici.

Promotori: ABCittà società cooperativa sociale onlus



GRATOSOGLIO

Progetto: Un quartiere per amico

Attivare laboratori espressivi e di convivenza (yoga, danzaterapia, musica, teatro, pittura) e coinvolgere i cittadini nella cura degli spazi comuni e nell’autoorganizzazione delle attività al fine di rafforzare la rete di relazioni all’interno del quartiere.

Promotori: Fare Assieme



NAVIGLI-VIA GOLA

Progetto: Smussare gli angoli: pratiche per (ri)generare convivenza

Accompagnamento alla formazione di squadre di inquilini impegnati nella cura e nella piccola manutenzione dei quartieri al fine di migliorare le forme di convivenza e mitigare le conflittualità.

Promotori: Amapola progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità



PONTE LAMBRO

Progetto: Ponte Lambro tra storie e identità – il passato e il presente che si incontrano

Conservare la memoria storica del quartiere e promuovere il senso di comunità attraverso video-interviste con le persone anziane del luogo e con i nuovi abitanti, laboratori manuali artigianali e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, incontri sull’educazione alla cittadinanza.

Promotori: Società Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C onlus



QUINTO ROMANO-FIGINO-QUARTO CAGNINO

Progetto: 5 miglia da Milano

Progetto di rigenerazione del paesaggio fisico e sociale teso a restituire identità e attrattività alla zona con un festival delle arti sceniche attraverso il cosiddetto teatro comunità.

Promotori: Associazione Le compagnie Malviste

STADERA- CHIESA ROSSA

Progetto: Open!

Recuperare la memoria storica del quartiere e contrastare la marginalità attraverso l’animazione degli spazi pubblici aperti e degradati, la progettazione di percorsi multimediali, la realizzazione di eventi di arte partecipata sul tema degli spazi pubblici e condivisi.

Promotori: Zero5 – laboratorio di utopie metropolitane cooperativa sociale



CORVETTO-CHIARAVALLE-PORTO DI MARE

Progetto: Bloop Experience Milano

Trasposizione del Bloop festival di Ibiza, una rassegna dedicata alla street art. Il progetto prevede inoltre un’offerta di corsi di formazione su nuove tecnologie per visual art e comunicazione.

Promotori: Associazione Lato Corto

CAGNOLA-VILLAPIZZONE

Progetto: La tua storia, il mio futuro

Percorsi di volontariato sociale e di tutela dei beni comuni, laboratori per adolescenti del quartiere di età compresa tra i 16 e i 18 anni, educazione alla cittadinanza globale nelle scuole.

Promotori: Fondazione Pime

ABBIATEGRASSO-PONTE LAMBRO

Progetto: Sport in the block – Periferie resilienti

Promuovere lo sport come pratica inclusiva e stile di vita attivo attraverso una formazione di qualità alle life skills in campo al fine di fornire strumenti concreti a bambini, adolescenti e giovani.

Promotori: Altropallone Asd onlus

GHISOLFA

Progetto: Il teatro di tutti

Un laboratorio di teatro in maschera con gli istituti scolastici del quartiere per stimolare l’inclusione e l’integrazione.

Promotori: Fondazione Paolo Grassi

GRATOSOGLIO

Progetto: Cinema cibo e pedali in Gratosoglio

Proiezioni gratuite di film, cene di palazzo, foodrider solidali che portino il cibo a persone fragili del quartiere.

Promotori: Associazione Socio Culturale Milano Sud



QUARTO OGGIARO

Progetto: Bisboccia a Quarto

Rigenerare il campo bocce di via Lopez attivando attività di socializzazione nell’area (ad esempio la balera).

Promotori: AmbienteAcqua onlus