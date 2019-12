Da piazzale Loreto al Vigentino e Bovisa: ecco i 7 luoghi da cui Milano rinasce

Luoghi dismessi o degradati da trasformare e rigenerare nel rispetto della sostenibilità ambientale.È il bando internazionale promosso da C40, a cui Milano partecipa con sette aree cittadine: piazzale Loreto, il nodo di interscambio Bovisa, lo scalo ferroviario di Lambrate, le aree in via Monti Sabini, Crescenzago, l’area dell’ex Macello e le Palazzine Liberty di viale Molise.

"Si tratta della prima applicazione concreta del Piano di Governo del Territorio appena approvato, non solo dal punto di vista delle norme, ma anche per gli obiettivi: incrementare l’offerta di case accessibili in affitto e rigenerare il territorio con interventi di elevata qualità ambientale", ha dichiarato l’assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura, Pierfrancesco Maran nel corso della conferenza di presentazione del progetto.

Ad assere previsti interventi di ricucitura territoriale a Loreto e Bovisa, la realizzazione di nuove social houses in via Monte Sabini, a Crescenzago, Lambrate e all’ex Macello, e l'apertura di servizi nelle Palazzine Liberty. "Con questi progetti - ha sottolineato Maran - stimiamo di arrivare ad avere circa 1.600 alloggi nuovi alloggi in edilizia residenziale sociale e circa 120 in edilizia popolare, da destinare a giovani famiglie, studenti e persone in difficoltà”.

Il bando

Come per la prima edizione, che a Milano ha portato progetti innovativi e di elevata qualità ambientale per le Scuderie de Montel, lo scalo ferroviario di Greco e porzioni di via Doria e via Serio, il bando si rivolge a team multidisciplinari di architetti, progettisti, sviluppatori, imprenditori, ambientalisti, start-up, associazioni di vicinato, innovatori e artisti che vogliano unire le proprie competenze e presentare proposte di rigenerazione urbana che promuovano uno sviluppo sostenibile e resiliente. Il termine per presentare i progetti è il 4 maggio 2020. La procedura di selezione si strutturerà in due fasi: la prima finalizzata alla preselezione di 3/5 proposte per ciascun sito, mentre la seconda condurrà alla selezione dei progetti vincitori nei primi mesi del 2021. Per maggiori informazioni sul bando Reinventing Cities, i criteri di selezione e le presentazioni dei siti oggetto del bando, visitare c40reinventingcities.org.



I sette luoghi da cui rinasce Milano

A Loreto il piano di 'Reinventing' prevede la valorizzazione della piazza come cerniera tra corso Buenos Aires, viale Monza e via Padova, riorganizzando la viabilità per generare nuovi spazi pedonali di qualità; il nodo di Bovisa punterà a essere ricucito e integrato con la stazione; mentre a Lambrate il progetto di trasformazione porterà all’insediamento di un quartiere sostenibile con alloggi di edilizia residenziale a prezzi accessibili, significativi spazi pubblici, aree verdi e servizi di quartiere. E ancora nelle aree dell'ex Macello è previsto l'insediamento di circa mille abitazioni in edilizia residenziale sociale; a Crescenzago l'idea è sperimentare nuovi modelli e servizi abitativi, con progetti in grado di generare mix sociale, minimizzare le emissioni e massimizzare l’integrazione del verde; in via Monti Sabini l'obiettivo è raggiungere un nuovo modello di abitare e vivere il sud Milano; mentre alle Palazzine Liberty di viale Molise è in programma un piano di recupero del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico, da attuare in concerto con l’attivazione di nuovi servizi per il quartiere la città.