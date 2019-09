Un bar di Milano tra i 100 migliori del mondo

A Milano c'è uno dei bar migliori del mondo. A certificarlo è la classifica "The World's 50 Best Bars 2019" presentata martedì a Londra e stilata da oltre cinquecento esperti di bevande in tutto il mondo.

La speciale graduatoria analizza arredamento, stile e cocktail dei locali in giro per il pianeta per eleggere poi i più belli. Tra questi c'è anche il "Notthingam Forest" di viale Piave, che porta a casa la posizione numero 86.

Con una fusione tra stili orientali, caraibici e africani e i suoi cocktail molecari, il locale è uno dei punti di riferimento tra i bar di Milano e, da oggi, del mondo.

Nella stessa top 100 sono entrati anche due locali di Roma: il Baccano - al 70esimo posto - e il Drink Kong, 82esimo.