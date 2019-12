Barriere architettoniche, Comune di Milano e Ledha insieme per aiutare anziani e disabili

Nasce una collaborazione tra Comune di Milano e Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) per migliorare l’intervento dell'amministrazione sui temi dell’accessibilità, fornendo un supporto tecnico ai cittadini che intendono abbattere le barriere architettoniche nelle proprie abitazioni.



La sperimentazione durerà fino a dicembre 2021 e sarà finanziata dal Comune e da Fondazione Cariplo. Grazie a questi fondi Ledha avvierà il Craba - Centro regionale per l’accessibilità e il benessere ambientale - che fornirà gratuitamente informazioni, consulenze e supporto nella progettazione di ambienti accessibili. Il servizio mette a disposizione delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei professionisti la mail craba@ledha.it e il numero 026570425 (attivo dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 13) attraverso i quali chiedere informazioni e indicazioni valide per progettare alloggi accessibili.

Spesso, quando si tratta di rendere accessibile un'abitazione, non si sa a chi rivolgersi. Occorre infatti considerare i dettami della normativa, conoscere i possibili contribuiti economici, rispettare determinate specifiche tecniche. Difficoltà in cui incorrono non soltanto anziani o disabili che vogliono abbattere una barriera architettonica, ma anche i progettisti che hanno bisogno di supporto e di indicazioni corrette. «ll Craba - spiega il suo direttore tecnico Armando De Salvatore - vuole dare una risposta organica a tutte queste esigenze».

Progetto pilota nelle case popolari

Vi si aggiunge un progetto pilota su alcuni alloggi di proprietà pubblica, all'interno dei quali testare soluzioni progettuali, impiantistiche e tecnologiche per migliorare l’accessibilità degli appartamenti. Un gruppo di lavoro (di cui faranno parte i tecnici del Comune, di MM e del Craba) offrirà un supporto nella riqualificazione degli appartamenti comunali.



«Vogliamo cogliere l’occasione dell’avvio di questa importante collaborazione - dichiara l’assessore alle politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - per promuovere e sostenere con ancora più convinzione la cultura dell'accessibilità, che non si deve limitare al rispetto delle norme vigenti ma deve contribuire a costruire una visione di universal design che vogliamo si affermi sempre di più in città, nell’ambito pubblico come nel privato. Questo è il primo passo di un percorso insieme che vorremmo proseguisse con l’avvio, ad esempio, di un laboratorio specificamente dedicato alle case per l’autonomia, all’accessibilità e all’uso facilitato dell’alloggio e delle sue dotazioni».