Ne "La casa di carta" arriva "Milano"? C'è una candidatura eccellente: "Io sono pronto"

Non più Beppe Sala, come ormai è noto in tutto il mondo. Ma "Milano". Il sindaco presenta la sua candidatura ufficiale - chiaramente scherzosa - per entrare a far parte del cast de "La casa di carta", la fortunatissima serie tv spagnola che racconta le vicende di una banda di rapinatori - guidata dal "Professore" - che svaligia prima la zecca e poi la banca di Spagna.

Domenica, Sala ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con addosso una maglia dedicata a "Tokyo" - il personaggio interpretato da Ursula Corbero - e ha scritto: "Ad ognuno la sua felpa (io comunque sono pronto a fare Milano)", taggando l'account ufficiale de "La casa de papel".

Oltre al riferimento che pare evidente a Matteo Salvini - un politico che ha fatto sfoggio in lungo e largo di felpe poi diventate famose -, il sindaco di Milano ha così mostrato tutta la sua "simpatia" per la serie tv, nella quale nell'ultima stagione è apparso "Palermo", e ha avanzato la sua candidatura.

Tra i commenti al post Instagram è apparso anche un messaggio di Netflix, che distribuisce la serie e che ha lasciato l'emoticon degli occhi, come a dire: "Vediamo". Che dopo "Palermo", primo personaggio dedicato all'Italia, sia il momento di "Milano"? Il sindaco è pronto.