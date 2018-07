Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: notte in ospedale per l'ex premier

Notte in ospedale per Silvio Berlusconi. L'ex presidente del consiglio italiano, 81 anni, è stato ricoverato domenica al San Raffaele per quelli che i medici hanno definito controlli di routine.

Il Cav, stando a quanto si apprende, avrebbe fatto degli accertamenti collegati all'operazione del giugno 2016, quando - proprio nella struttura di via Olgettina - si era sottoposto a un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica dopo un malore che, aveva chiarito il suo medico, "poteva costargli la vita".

Pare che l'ex presidente del Milan dovesse lasciare l'ospedale già domenica, ma poi la sua "visita" sarebbe stata prolungata per qualche ora. Berlusconi comunque dovrebbe essere dimesso nel tardo pomeriggio di lunedì per riprendere la sua normale attività lavorativa.