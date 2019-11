Berlusconi caduto per colpa dei selfie: ora sta meglio e dovrebbe essere dimesso domenica

Silvio Berlusconi sta meglio e domenica dovrebbe lasciare la casa di cura dov'era ricoverato. A rivelarlo è stata Francesca Pascale, compagna di Berlusconi, mentre usciva dalla casa di cura La Madonnina di Milano, in cui è ricoverato il Cavaliere dopo la caduta a Zagabria. "Bene", ha risposto salendo in auto a chi le ha chiesto come stesse il leader di Forza Italia. Esce "oggi, finalmente", ha aggiunto.

Berlusconi cade a Zagabria

Secondo quanto trapelato Berlusconi avrebbe riportato un ematoma intramuscolare a causa di una caduta avvenuta nel pomeriggio di giovedì al congresso del Ppe (partito popolare europeo) a Zagabria (Croazia).

Tutto è accaduto al termine del congresso del Ppe: Berlusconi ha aspettato la proclamazione di Antonio Tajani a vicepresidente e poi, uscendo dall'arena, si è concesso ai selfie. E proprio in questo frangente, a causa della ressa, è caduto a terra.

Rientrato in Italia alle 16 con un aereo privato, è stato accompagnato all'ospedale San Raffaele. Il team medico ha disposto alcuni accertamenti dai quali è emerso un ematoma intramuscolare ma nessuna frattura.