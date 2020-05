Primavera nei parchi dopo il lockdonw: i milanesi riscoprono la Biblioteca degli Alberi

La Fase 2 post lockdown ha riportato i milanesi in giro, seppure con regole ancora piuttosto stringenti circa spostamenti e autocertificazioini. Con un rapido sguardo su Instagram, il social network dedicato alle fotografie, si capisce che i milanesi si sono "precipitati" soprattutto nei parchi e negli spazi verdi della città, per "afferrare" la primavera ormai ampiamente iniziata.

Vietato, in teoria, stendersi per ore a prendere il sole, anche se non pochi lo hanno comunque fatto. Ma la libertà di passeggio anche lontano da casa, unita alla possibilità di trovarsi con i congiunti, e nonostante le questioni definitorie, ha portato i milanesi nei parchi. E, tra questi, sicuramente uno dei preferiti è stata ed è la Biblioteca degli alberi, a Porta Nuova. Colorata di fiori di prato come non mai.

Così, tra prati fioriti, il Bosco Verticale, la Torre Unicredit e le altre costruzioni di Porta Nuova, la Bam è diventata immediatamente uno dei luoghi milanesi più "instagrammati", come si diice con un neologismo ormai d'uso comune. "Ne siamo feliici, la natura e la cultura sono beni primari di cui non si può fare a meno", commenta Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam. E per chi lo desidera, si può entrare a far parte della community dei Bam Friends, per contribuire a preservare la bellezza del parco.