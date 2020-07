Una mega vetrina aperta e un caffè letterario: la biblioteca Sormani di Milano si rifà il look

La Sormani si rifà il look. La storica biblioteca di Milano, infatti, sarà sottoposta - ha fatto sapere palazzo Marino in una nota - a un "piano di aggiornamento previsto dall’amministrazione per fare fronte al cambiamento delle esigenze del pubblico e alle nuove modalità di accesso ai servizi, sempre più legate alla diffusione della tecnologia".

La principale biblioteca pubblica della città meneghina, ospitata a Palazzo Sormani dal 1956, nel corso degli ultimi 50 anni ha subìto vari interventi di manutenzione, adeguamento e riallestimento, fino all’ultimo nel 2006, che hanno progressivamente "alterato l’unitarietà stilistica dell’impianto originario del secondo dopoguerra, senza tuttavia - hanno sottolineato da palazzo Marino - rinnovarne l'aggiornamento delle modalità di accesso alle raccolte e ad alcuni servizi, un aggiornamento oggi necessario".

Stando al progetto elaborato, al piano terra saranno realizzati "un’ampia vetrina 'a scaffale aperto', dove gli utenti potranno scegliere liberamente cosa leggere o farsi prestare tra 8.000 libri, cd, dvd, aggiornati di frequente" e "un caffè letterario". E ancora: "Una nuova sezione dedicata a famiglie, bambini e ragazzi, che conterrà la biblioteca di Gianna e Roberto Denti, gli storici fondatori della libreria per ragazzi aperta nel 1972, donata dagli eredi al Comune di Milano" e, hanno spiegato dal comune, "una sala polivalen dove si terranno conferenze, workshop e tutte le attività che non potranno più essere svolte nella Sala del Grechetto, di prossima musealizzazione grazie al rientro del Ciclo di Orfeo restaurato". E completare il restyling ci saranno poi "laboratori per l’alfabetizzazione tecnologica" e "una sezione musica e spettacolo completamente rinnovata", mentre "tutte le funzioni legate alla consultazione, allo studio e all’approfondimento saranno concentrate e riorganizzate al primo piano".

"I lavori previsti saranno funzionali alla posa delle nuove forniture e interesseranno principalmente la sostituzione di alcune pavimentazioni in linoleum, risalenti agli anni ’50 e molto compromesse, e modifiche agli impianti elettrici e di distribuzione dati, che consentiranno di implementare dispositivi in radiofrequenza per i servizi di autoprestito, già efficacemente sperimentati in alcune biblioteche rionali, per i quali è prevista nel 2021 l'implementazione in tutto il Sistema Bibliotecario", ha chiarito l'amministrazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori saranno affidati con un bando pubblico con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. La base d'asta è di 1 milione e 150mila euro.