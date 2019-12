Debuttano a Milano le nuove 700 e-bike del Bike-Mi: sono "gratis" fino a fine dicembre

Sono arrivate sulle strade di Milano le nuove e-bike di Bikemi, le biciclette con la pedalata assistita del servizio di bike sharing del comune di Milano. Nella giornata di lunedì 2 dicembre sono arrivate nelle stazioni di Milano le prime 700, si tratta del primo step di un piano più ampio che porterà alla sostituzione completa del parco bici elettrico per poi proseguire con la sostituzione della flotta di bici tradizionali.

E per festeggiare il lancio l'azienda ha deciso di regalare la prima mezz'ora a tutti i suoi clienti: per tutto il mese di dicembre i primi 30 minuti di utilizzo, infatti, saranno gratuiti.

Come sono fatte le nuove e-bike di Bike-Mi

Le bici a pedalata assistita, come scritto in una nota, sono state interamente ridisegnate per ottimizzare sia gli aspetti tecnici sia per migliorare l'ergonomia.

Le batterie, progettate per avere una maggiore autonomia, vengono ricaricate tramite un sistema alimentato a pannelli solari e sono dotate di un sensore a led che permette di verificarne la carica. Il sellino è sostenuto da un tubo triangolare graduato che ne impedisce la rotazione (uno dei problemi delle bici Bike-Mi, ndr). Il nuovo telaio prevede una riduzione del 50% di elementi in plastica e grazie a questo accorgimento è calato il peso complessivo della bicicletta (inferiore ai 25kg).

Le nuove bici, inoltre, sono dotate di un cambio a tre rapporti e di un motore centrale con cardano che rispetto al sistema tradizionale riduce l’attrito del 49% e ottimizza la pedalata. Un innovativo sistema di connessione gestisce la potenza del motore e comunica in tempo reale la posizione del mezzo, la carica residua ed eventuali disservizi.