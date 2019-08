A Milano gli rubano la bici con cui sta viaggiando per il mondo, l'appello: "Aiutatemi"

"Piacere. Mi chiano Shunichiro Hata, sono giapponese. La mia bicicletta è stata rubata in via Marco Burigozzo, in zona Ticinese. Viaggio in giro per il mondo in bici. E non posso continuare senza. Per favore mi aiutate?". Recita più o meno così il post condiviso su Facebook da un giovane viaggiatore del Sol Levante al quale hanno sottratto la bicicletta proprio mentre si trovava a Milano.

"Avete qualche idea per ritrovarla?", chiede fiducioso il ragazzo, allegando foto che lo ritraggono in diversi luoghi del mondo in compagnia della sua bicicletta. Dalle montagne ai boschi, passando per splendidi panorami lacustri e profili rocciosi.

"Avevo parcheggiato la bici nel cortile dell'ostello con le serrature", ricorda Shunichiro Hata, abbattuto per il furto della sua insostituibile compagna di viaggio. Tanti i commenti di solidarietà per il giovane. "Mi dispiace davvero", gli scrive qualcuno. "Purtroppo Milano non è sicura come il Giappone", fa notare qualcun altro. "Ma sei andato a fare denuncia?", gli chiedono in tanti. "Sì - risponde il viaggiatore -, mi hanno detto che mi contatteranno nel caso la ritrovino. Ma non credono succederà". E infine qualche utente gli suggerisce di provare alla Fiera di Sinigaglia: "Spesso le bici rubate finiscono lì".

La speranza del giapponese è che qualcuno riconoscendo la sua bici - una Surly Disc Trucker - lo contatti, permettendogli di proseguire la sua avventura su due ruote in giro per il mondo.