Biglietto Atm: nuovi prezzi, sconti, zone, tariffe e abbonamenti per la metro. Guida completa

Il "capodanno" del nuovo sistema tariffario di Atm ormai è scelto: lunedì 15 luglio. Da quel giorno parte la rivoluzione per i mezzi pubblici meneghini, e non solo, che porterà all'aumento del biglietto a 2 euro e all'esordio di quello che tecnicamente si chiama "sistema tariffario integrato del bacino di mobilità", che porterà all'introduzione di zone concentriche e nuove tipologie di ticket.

Per preparare tutti i viaggiatori a quella che sembra davvero una rivoluzione, Atm ha lanciato il sito "https://nuovosistematariffario.atm.it", in cui vengono spiegate le novità.

Video | Il nuovo biglietto Atm spiegato bene

Dal 15 luglio nuovi biglietti Atm

"Dal 15 luglio 2019 entra in vigore il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM) in sostituzione del Sistema Integrato Tariffario dell’Area Milanese (SITAM); esso si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza", spiega l'azienda.

"Con i titoli di viaggio del nuovo Sistema Tariffario è possibile viaggiare sulle linee della metropolitana e di superficie di Atm, urbane ed extraurbane, e sulle linee di trasporto pubblico extraurbane dei diversi gestori attivi sul territorio", compresi i treni di Trenord.

Il sistema considera come centro di riferimento la città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante è stato idealmente suddiviso in corone concentriche che rappresentano ciascuna una zona tariffaria.

Foto - Da Mi1 a Mi9, le nuove zone tariffarie



Nuovi biglietti Atm, cosa sono le zone

Partendo da Milano, l'area di copertura è stata quindi suddivisa in corone concentriche, ciascuna di ampiezza di circa 5 km. Ogni corona - ne sono nove - rappresenta una zona tariffaria a cui è stato attribuito un codice identificativo.

La città di Milano è compresa in un’area più vasta che include i 21 comuni confinanti e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana. Quest’area corrisponde a 3 zone tariffarie ed è identificata dai codici Mi1 - Mi3 e il biglietto costerà 2 euro.

Le zone tariffarie successive alla Mi3 sono identificate, in funzione della loro distanza da Milano, con un codice crescente che va da Mi4 a Mi9. Ogni comune del Bacino con tutte le fermate e le stazioni in esso presenti è interamente ed univocamente assegnato ad una singola zona tariffaria.

"I titoli di viaggio 3 zone Mi1 - Mi3 consentono di viaggiare - spiega Atm - sulle Linee 1, 3 e 5 della metropolitana; sulla Linea 2 della metropolitana da Assago Milanofiori Forum e da P.za Abbiategrasso Chiesa Rossa fino a Cologno Nord e fino a Cascina Burrona comprese.

"Per viaggiare da Milano fino alle stazioni di Cernusco S. N., Villa Fiorita, Cassina de’ Pecchi, Bussero ubicate nella zona tariffaria Mi4 sono necessari i titoli 4 zone Mi1 - Mi4, fino alle stazioni di Villa Pompea, Gorgonzola, Cascina Antonietta ubicate nella zona Mi5 sono necessari i titoli 5 zone Mi1 - Mi5, fino a Gessate ubicata nella zona Mi6 sono necessari i titoli 6 zone Mi1 - Mi6", chiarisce ancora la società di Foro Bonaparte.

Nuovi biglietti Atm, come calcolare il prezzo

Inevitabilmente il prezzo del biglietto Atm dal 15 luglio dipenderà dalle zone coperte dal viaggio.

"La tariffa tra due località, cioè quella di origine e quella di destinazione del viaggio, è calcolata in base al numero di zone all’interno delle quali si viaggia, perciò il suo valore cresce con l’aumentare del numero di zone interessate dallo spostamento", spiega Atm.

A Milano la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone tariffarie (Mi1 - Mi3). In tutti gli altri comuni del Sistema la tariffa minima acquistabile è pari a 2 zone e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è pari a 1,60 €; questo biglietto vale anche per spostamenti all’interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria. Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto aumenta di 0,40 €, quindi il biglietto da 3 zone costa 2,00 €, quello da 4 zone 2,40 € e così via.

Atm, la zona di ogni comune

Comune Zona tariffaria Assago Mi3 Baranzate Bollate Bresso Buccinasco Cesano Boscone Cinisello Balsamo Cologno Monzese Cormano Corsico Cusano Milanino Novate Milanese Opera Pero Peschiera Borromeo Rozzano San Donato Milanese Segrate Sesto San Giovanni Settimo Milanese Vimodrone + la stazione di Rho Fieramilano

della Linea 1 della metropolitana Tutti i comuni delle zone Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8, Mi9

Comune Zona tariffaria Abbiategrasso (MI) Mi7 Agrate Brianza (MB) Mi5 Aicurzio (MB) Mi7 Albairate (MI) Mi6 Albiate (MB) Mi6 Arconate (MI) Mi7 Arcore (MB) Mi5 Arese (MI) Mi4 Arluno (MI) Mi6 Bareggio (MI) Mi4 Barlassina (MB) Mi6 Bascapè (PV) Mi6 Basiano (MI) Mi6 Basiglio (MI) Mi4 Battuda (PV) Mi7 Bellinzago Lombardo (MI) Mi6 Bellusco (MB) Mi7 Bereguardo (PV) Mi7 Bernareggio (MB) Mi7 Bernate Ticino (MI) Mi8 Besana in Brianza (MB) Mi7 Besate (MI) Mi7 Biassono (MB) Mi5 Binasco (MI) Mi5 Boffalora sopra Ticino (MI) Mi7 Borgarello (PV) Mi7 Bornasco (PV) Mi6 Bovisio Masciago (MB) Mi5 Bregnano (CO) Mi7 Briosco (MB) Mi7 Brugherio (MB) Mi4 Bubbiano (MI) Mi6 Burago di Molgora (MB) Mi6 Buscate (MI) Mi8 Busnago (MB) Mi7 Bussero (MI) Mi4 Busto Arsizio (VA) Mi8 Busto Garolfo (MI) Mi7 Cabiate (CO) Mi6 Calusco d’Adda (BG) Mi8 Calvignasco (MI) Mi6 Cambiago (MI) Mi6 Camparada (MB) Mi6 Canegrate (MI) Mi7 Cantù (CO) Mi8 Caponago (MB) Mi5 Carate Brianza (MB) Mi6 Carimate (CO) Mi7 Carnate (MB) Mi6 Caronno Pertusella (VA) Mi5 Carpiano (MI) Mi5 Carugate (MI) Mi5 Casaletto Lodigiano (LO) Mi6 Casalmaiocco (LO) Mi6 Casarile (MI) Mi5 Casatenovo (LC) Mi7 Caselle Lurani (LO) Mi7 Casorate Primo (PV) Mi6 Casorezzo (MI) Mi7 Cassano d'Adda (MI) Mi7 Cassina de' Pecchi (MI) Mi4 Cassinetta di Lugagnano (MI) Mi7 Castano Primo (MI) Mi9 Castellanza (VA) Mi7 Cavenago di Brianza (MB) Mi6 Ceranova (PV) Mi7 Ceriano Laghetto (MB) Mi6 Cermenate (CO) Mi7 Cernusco Lombardone (LC) Mi8 Cernusco sul Naviglio (MI) Mi4 Cerro al Lambro (MI) Mi6 Cerro Maggiore (MI) Mi6 Certosa di Pavia (PV) Mi7 Cervignano d'Adda (LO) Mi7 Cesano Maderno (MB) Mi5 Cesate (MI) Mi5 Cisliano (MI) Mi5 Cogliate (MB) Mi6 Colturano (MI) Mi5 Comazzo (LO) Mi6 Concorezzo (MB) Mi5 Corbetta (MI) Mi6 Cornaredo (MI) Mi4 Cornate d'Adda (MB) Mi7 Correzzana (MB) Mi7 Cuggiono (MI) Mi8 Cusago (MI) Mi4 Dairago (MI) Mi8 Desio (MB) Mi5 Dresano (MI) Mi5 Figino Serenza (CO) Mi7 Gaggiano (MI) Mi5 Galgagnano (LO) Mi7 Garbagnate Milanese (MI) Mi4 Gessate (MI) Mi6 Giussago (PV) Mi6 Giussano (MB) Mi6 Gorgonzola (MI) Mi5 Grezzago (MI) Mi7 Gudo Visconti (MI) Mi6 Inveruno (MI) Mi7 Inzago (MI) Mi6 Lacchiarella (MI) Mi5 Lainate (MI) Mi5 Landriano (PV) Mi5 Lardirago (PV) Mi7 Lazzate (MB) Mi7 Legnano (MI) Mi7 Lentate sul Seveso (MB) Mi6 Lesmo (MB) Mi6 Limbiate (MB) Mi5 Liscate (MI) Mi5 Lissone (MB) Mi5 Locate di Triulzi (MI) Mi4 Lodi Vecchio (LO) Mi7 Macherio (MB) Mi5 Magenta (MI) Mi7 Magnago (MI) Mi9 Marcallo con Casone (MI) Mi7 Marcignago (PV) Mi7 Mariano Comense (CO) Mi7 Marzano (PV) Mi7 Masate (MI) Mi6 Meda (MB) Mi6 Mediglia (MI) Mi4 Melegnano (MI) Mi5 Melzo (MI) Mi5 Merate (LC) Mi8 Merlino (LO) Mi6 Mesero (MI) Mi7 Mezzago (MB) Mi7 Misinto (MB) Mi7 Monticello (LC) Mi8 Monza (MB) Mi4 Morimondo (MI) Mi7 Motta Visconti (MI) Mi7 Muggiò (MB) Mi4 Mulazzano (LO) Mi6 Nerviano (MI) Mi5 Nosate (MI) Mi9 Nova Milanese (MB) Mi4 Novedrate (CO) Mi7 Noviglio (MI) Mi5 Olgiate Molgora (LC) Mi8 Origgio (VA) Mi6 Ornago (MB) Mi7 Osnago (LC) Mi7 Ossona (MI) Mi6 Ozzero (MI) Mi7 Paderno d’Adda (LC) Mi8 Paderno Dugnano (MI) Mi4 Pantigliate (MI) Mi4 Parabiago (MI) Mi6 Paullo (MI) Mi5 Pessano con Bornago (MI) Mi5 Pieve Emanuele (MI) Mi4 Pioltello (MI) Mi4 Pogliano Milanese (MI) Mi5 Pozzo d'Adda (MI) Mi7 Pozzuolo Martesana (MI) Mi6 Pregnana Milanese (MI) Mi5 Renate (MB) Mi8 Rescaldina (MI) Mi7 Rho (MI) Mi4 Robbiate (LC) Mi8 Robecchetto con Induno (MI) Mi9 Robecco sul Naviglio (MI) Mi7 Rodano (MI) Mi4 Rognano (PV) Mi6 Roncello (MB) Mi7 Ronco Briantino (MB) Mi7 Rosate (MI) Mi6 Rovellasca (CO) Mi7 Salerano sul Lambro (LO) Mi7 San Genesio ed Uniti (PV) Mi7 San Giorgio su Legnano (MI) Mi7 San Giuliano Milanese (MI) Mi4 San Vittore Olona (MI) Mi6 San Zenone al Lambro (MI) Mi6 Sant'Alessio con Vialone (PV) Mi7 Santo Stefano Ticino (MI) Mi6 Saronno (VA) Mi6 Sedriano (MI) Mi5 Senago (MI) Mi4 Seregno (MB) Mi6 Settala (MI) Mi5 Seveso (MB) Mi6 Siziano (PV) Mi5 Solaro (MI) Mi5 Sordio (LO) Mi6 Sovico (MB) Mi6 Sulbiate (MB) Mi7 Tavazzano con Villavesco (LO) Mi7 Torre d'Arese (PV) Mi7 Torrevecchia Pia (PV) Mi6 Treviglio (BG) Mi8 Trezzano Rosa (MI) Mi7 Trezzano sul Naviglio (MI) Mi4 Trezzo sull'Adda (MI) Mi7 Tribiano (MI) Mi5 Triuggio (MB) Mi6 Trivolzio (PV) Mi7 Trovo (PV) Mi7 Truccazzano (MI) Mi6 Turbigo (MI) Mi9 Uboldo (VA) Mi6 Usmate Velate (MB) Mi6 Valera Fratta (LO) Mi7 Vanzaghello (MI) Mi9 Vanzago (MI) Mi5 Vaprio d'Adda (MI) Mi7 Varedo (MB) Mi5 Vedano al Lambro (MB) Mi5 Veduggio con Colzano (MB) Mi8 Vellezzo Bellini (PV) Mi6 Verano Brianza (MB) Mi6 Verderio (LC) Mi7 Vermezzo (MI) Mi6 Vernate (MI) Mi6 Vidigulfo (PV) Mi6 Vignate (MI) Mi5 Villa Cortese (MI) Mi7 Villasanta (MB) Mi5 Vimercate (MB) Mi6 Vittuone (MI) Mi5 Vizzolo Predabissi (MI) Mi5 Zeccone (PV) Mi7 Zelo Buon Persico (LO) Mi6 Zelo Surrigone (MI) Mi6 Zibido San Giacomo (MI) Mi4 Biglietto Atm, muoversi da Milano agli altri comuni Per questa tipologia di spostamenti è sempre necessario che la tariffa acquistata comprenda la zona Mi1. Se ci si sposta tra Milano e i 21 comuni della zona Mi3 o tra Milano e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana è necessario acquistare una tariffa da 3 zone Mi1-Mi3 (ad esempio il biglietto ordinario da 2,00 €). Se ci si sposta tra Milano e le località ubicate nelle zone Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 e Mi9 è necessario acquistare una tariffa da 4 a 9 zone ovvero Mi1 - Mi4, Mi1 - Mi5, ecc. fino a Mi1 - Mi9. Per viaggiare tra località extraurbane è necessario acquistare una tariffa da 2 a 7 zone, in funzione del numero di zone entro le quali si viaggia. Se lo spostamento tra località extraurbane comporta un attraversamento dei confini di Milano, è sempre necessario acquistare anche la zona tariffaria Mi1; la tariffa è pertanto pari alle zone tariffarie incluse tra Mi1 e la zona tariffaria della località più lontana da Milano compresa nello spostamento. Come sarà il nuovo biglietto Atm Il nuovo Sistema Tariffario divide il territorio del bacino di mobilità di Milano - Monza Brianza in zone tariffarie contrassegnate dai codici che vanno da Mi1 a Mi9; sono in vendita 28 tariffe in totale che derivano da tutte le possibili combinazioni delle zone. Sui titoli di viaggio sono presenti le seguenti informazioni: Abbonamenti Atm agevolati e sconti Nel nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità sono disponibili in tutte le zone i seguenti titoli di viaggio con tariffa agevolata rispetto ai titoli di viaggio ordinari: per giovani minori di 26 anni: sconto del 25% sulla tariffa dell’abbonamento mensile ordinario e dell’abbonamento annuale ordinario (la tariffa studenti non esiste più);

per senior dal compimento dei 65 anni: sconto del 25% sulla tariffa dell’abbonamento mensile ordinario e dell’abbonamento annuale ordinario;

per persone appartenenti a nuclei famigliari con attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 6.000,00 €: sconto dell’85% sulla tariffa dell’abbonamento annuale ordinario;

gratuità per ragazzi (anche se non accompagnati) minori di 14 anni. Biglietti vecchi Atm, fino a quando valgono Dal 15 luglio via alla rivoluzione, ma i passeggeri che hanno vecchi biglietto o vecchi abbonamenti hanno ancora un lasso di tempo per utilizzarli. I biglietti acquistati prima del 15 luglio 2019 possono essere utilizzati entro 90 giorni a partire dal 15 luglio 2019 cioè fino al 12 ottobre 2019. Gli abbonamenti emessi prima del 15 luglio 2019 mantengono la loro validità territoriale e possono essere utilizzati fino alla loro scadenza. Biglietti e abbonamenti Atm, tutti i nuovi prezzi

Biglietti ordinari e altri titoli di viaggio occasionali Nome tariffa Numero identificativo della tariffa Validità temporale del Biglietto ordinario Tariffe biglietti ordinari e altri titoli di viaggio occasionali Biglietto ordinario Biglietto giornaliero Biglietto 3 giorni Carnet 10 biglietti Tariffe valide su MILANO tra la zona Mi1 e la zona Mi9 Mi1 - Mi3 1 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € Carnet 18,00 € Mi1 - Mi4 2 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € - Mi1 - Mi5 3 120' 2,80 € 9,80 € 17,00 € - Mi1 - Mi6 4 135' 3,20 € 11,00 € 19,00 € - Mi1 - Mi7 5 150' 3,60 € 12,50 € 21,50 € - Mi1 - Mi8 6 165' 4,00 € 14,00 € 24,00 € - Mi1 - Mi9 7 180' 4,40 € 15,50 € 26,50 € - Tariffe valide tra la zona Mi3 e la zona Mi9 Mi3 - Mi4 8 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € - Mi3 - Mi5 9 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € - Mi3 - Mi6 10 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € - Mi3 - Mi7 11 120' 2,80 € 9,80 € 17,00 € - Mi3 - Mi8 12 135' 3,20 € 11,00 € 19,00 € - Mi3 - Mi9 13 150' 3,60 € 12,50 € 21,50 € - Tariffe valide tra la zona Mi4 e la zona Mi9 Mi4 - Mi5 14 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € - Mi4 - Mi6 15 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € - Mi4 - Mi7 16 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € - Mi4 - Mi8 17 120' 2,80 € 9,80 € 17,00 € - Mi4 - Mi9 18 135' 3,20 € 11,00 € 19,00 € - Tariffe valide tra la zona Mi5 e la zona Mi9 Mi5 - Mi6 19 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € - Mi5 - Mi7 20 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € - Mi5 - Mi8 21 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € - Mi5 - Mi9 22 120' 2,80 € 9,80 € 17,00 € - Tariffe valide tra la zona Mi6 e la zona Mi9 Mi6 - Mi7 23 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € - Mi6 - Mi8 24 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € - Mi6 - Mi9 25 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € - Tariffe valide tra la zona Mi7 e la zona Mi9 Mi7 - Mi8 26 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € - Mi7 - Mi9 27 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € - Tariffe valide tra la zona Mi8 e la zona Mi9 Mi8 - Mi9 28 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € - Abbonamenti ordinari Nome della tariffa Numero identificativo della tariffa Tariffe abbonamenti ordinari Settimanale Mensile Annuale Tariffe valide su MILANO Urbano - - 39,00 € 330,00 € Tariffe valide su MILANO tra la zona Mi1 e la zona Mi9 Mi1 - Mi3 1 17,00 € 50,00 € 460,00 € Mi1 - Mi4 2 20,50 € 60,00 € 552,00 € Mi1 - Mi5 3 24,00 € 70,00 € 644,00 € Mi1 - Mi6 4 27,00 € 77,00 € 682,00 € Mi1 - Mi7 5 30,50 € 82,00 € 712,00 € Mi1 - Mi8 6 34,00 € 87,00 € 738,00 € Mi1 - Mi9 7 37,50 € 87,00 € 761,00 € Tariffe valide tra la zona Mi3 e la zona Mi9 Mi3 - Mi4 8 13,50 € 40,00 € 368,00 € Mi3 - Mi5 9 17,00 € 50,00 € 460,00 € Mi3 - Mi6 10 20,50 € 60,00 € 552,00 € Mi3 - Mi7 11 24,00 € 70,00 € 644,00 € Mi3 - Mi8 12 27,00 € 77,00 € 682,00 € Mi3 - Mi9 13 30,50 € 82,00 € 712,00 € Tariffe valide tra la zona Mi4 e la zona Mi9 Mi4 - Mi5 14 13,50 € 40,00 € 368,00 € Mi4 - Mi6 15 17,00 € 50,00 € 460,00 € Mi4 - Mi7 16 20,50 € 60,00 € 552,00 € Mi4 - Mi8 17 24,00 € 70,00 € 644,00 € Mi4 - Mi9 18 27,00 € 77,00 € 682,00 € Tariffe valide tra la zona Mi5 e la zona Mi9 Mi5 - Mi6 19 13,50 € 40,00 € 368,00 € Mi5 - Mi7 20 17,00 € 50,00 € 460,00 € Mi5 - Mi8 21 20,50 € 60,00 € 552,00 € Mi5 - Mi9 22 24,00 € 70,00 € 644,00 € Tariffe valide tra la zona Mi6 e la zona Mi9 Mi6 - Mi7 23 13,50 € 40,00 € 368,00 € Mi6 - Mi8 24 17,00 € 50,00 € 460,00 € Mi6 - Mi9 25 20,50 € 60,00 € 552,00 € Tariffe valide tra la zona Mi7 e la zona Mi9 Mi7 - Mi8 26 13,50 € 40,00 € 368,00 € Mi7 - Mi9 27 17,00 € 50,00 € 460,00 € Tariffe valide tra la zona Mi8 e la zona Mi9 Mi8 - Mi9 28 13,50 € 40,00 € 368,00 € Abbonamenti agevolati Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Nome della tariffa Numero identificativo della tariffa Tariffe abbonamenti agevolati Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Mensile giovani under 26 Mensile senior over 65 Annuale giovani under 26 Annuale senior over 65 Annuale soglia ISEE non olrte 6.000 € Tariffe valide su MILANO Urbano Le agevolazioni in ambito urbano saranno disponibili a breve Tariffe valide su MILANO tra la zona Mi1 e la zona Mi9 Mi1 - Mi3 1 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 € Mi1 - Mi4 2 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 € Mi1 - Mi5 3 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 € Mi1 - Mi6 4 58,00 € 58,00 € 512,00 € 512,00 € 102,00 € Mi1 - Mi7 5 62,00 € 62,00 € 534,00 € 534,00 € 107,00 € Mi1 - Mi8 6 65,00 € 65,00 € 554,00 € 554,00 € 111,00 € Mi1 - Mi9 7 65,00 € 65,00 € 571,00 € 571,00 € 114,00 € Tariffe valide tra la zona Mi3 e la zona Mi9 Mi3 - Mi4 8 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 € Mi3 - Mi5 9 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 € Mi3 - Mi6 10 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 € Mi3 - Mi7 11 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 € Mi3 - Mi8 12 58,00 € 58,00 € 512,00 € 512,00 € 102,00 € Mi3 - Mi9 13 62,00 € 62,00 € 534,00 € 534,00 € 107,00 € Tariffe valide tra la zona Mi4 e la zona Mi9 Mi4 - Mi5 14 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 € Mi4 - Mi6 15 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 € Mi4 - Mi7 16 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 € Mi4 - Mi8 17 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 € Mi4 - Mi9 18 58,00 € 58,00 € 512,00 € 512,00 € 102,00 € Tariffe valide tra la zona Mi5 e la zona Mi9 Mi5 - Mi6 19 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 € Mi5 - Mi7 20 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 € Mi5 - Mi8 21 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 € Mi5 - Mi9 22 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 € Tariffe valide tra la zona Mi6 e la zona Mi9 Mi6 - Mi7 23 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 € Mi6 - Mi8 24 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 € Mi6 - Mi9 25 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 € Tariffe valide tra la zona Mi7 e la zona Mi9 Mi7 - Mi8 26 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 € Mi7 - Mi9 27 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 € Tariffe valide tra la zona Mi8 e la zona Mi9 Mi8 - Mi9 28 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 €