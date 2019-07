Nessun aumento dei biglietti Trenord nel 2019: «Servizio ancora indegno»

Le tariffe di Trenord non aumenteranno. Almeno questa è l'intenzione della giunta regionale lombarda. Lo ha spiegato Claudia Terzi, assessore alla mobilità, ricordando che già nel 2018 la Regione aveva bloccato anche l'adeguamento Istat, cosa che è intenzionata a ripetere nel 2019.

«Crediamo che, finché non si riesce a garantire un servizio dignitoso e degno, neanche un aumento dello zero virgola possa essere accettato», ha aggiunto Terzi. Salta così la delibera prevista di giunta che avrebbe appunto aumentato le tariffe dei treni.

L'assessore, poi, ha anche giudicato «schizofrenico» l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle riguardo a Trenord. I cui disservizi sono imputabili anche al governo che - attraverso la divisione regionale di Trenitalia - vi partecipa al 50%. Il Movimento 5 Stelle, il 2 luglio, non soltanto ha partecipato al presidio davanti alla sede della Regione insieme a gruppi di pendolari, ma ha anche presentato in consiglio regionale una mozione urgente per incrementare la manutenzione dei treni e limitare l'esternalizzazione delle manutenzioni stesse. «Parlino col loro ministro», ha liquidato la questione Terzi, riferendosi a Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture proprio in quota 5 Stelle.

18 treni cancellati in un giorno per la manutenzione

Proprio il 2 luglio Trenord ha cancellato ben 18 treni in modo da consentire la manutenzione straordinaria sui convogli con impianti di condizionamento molto vecchi. Nell'elenco c'è anche qualche treno utilizzato dai pendolari, come - nel pomeriggio - il Greco-Piacenza delle 17.10 e quello delle 18.10, oppure il Garibaldi-Lecco delle 20.22.