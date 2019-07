È caos nuovo biglietto Atm: Trenord non li vende, "stangata" per chi vive nell'hinterland

Arrivare dall'hinterland a Milano col treno e poi prendere la metropolitana con lo stesso biglietto? È possibile grazie al biglietto integrato. Possibile, ma parecchio difficile perché Trenord, a differenza di Atm, non vende i ticket che sono realtà dal 15 luglio. E quindi se si vive fuori Milano — dove tranne rare eccezioni non ci sono le macchinette automatiche di Atm — bisogna rivolgersi a una rivendita dell'Azienda trasporti milanesi per sfruttare la tariffa integrata. L'alternativa? Comprare il biglietto per il treno, arrivare a Milano e poi comprare il biglietto della metropolitana. In questo modo si spende molto di più rispetto al biglietto con la tariffa integrata che di base costa 2 euro e aumenta di 40 centesimi per ogni cerchia esterna a Milano. Biglietto, ma non solo: anche l'abbonamento integrato, per il momento, è una utopia per le biglietterie di Trenord.

Da Monza a Milano a caccia del biglietto integrato

Lo abbiamo provato in prima persona nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, nello specifico siamo partiti da Monza con l'obiettivo di arrivare alla nostra redazione a Milano (in Piazza Repubblica) utilizzando il nuovo ticket.

In prima battuta abbiamo cercato il biglietto integrato sulla biglietteria automatica di Trenord, ma non c'era nessuna traccia tra le schermate. Meglio, l'unico biglietto integrato venduto è quello per la fascia Mi3: è il ticket da due euro di Atm. Abbiamo quindi chiesto il biglietto integrato alla biglietteria della stazione ma anche in questo caso nessuna traccia perché si tratta di un punto vendita di Trenitalia: "Non vendiamo i prodotti di Trenord", ha precisato il dipendente suggerendoci che potevamo acquistare il ticket al bar accanto, rivendita Atm. Ma se l'esercizio commerciale fosse stato chiuso avremmo dovuto pagare il biglietto ordinario (2.20 euro) e una volta a Milano avremmo dovuto acquistare il biglietto per la metropolitana (2 euro). In totale: 4,20 euro contro i 2,40 del biglietto integrato. 1,80 euro in più. Lo stesso discorso è valido per gli abbonamenti integrati: pososno essere sottoscritti solo presso le rivendite di Atm o attraverso le loro biglietterie automatiche.

Trenord non vende i biglietti integrati: la motivazione

Il motivo è più complicato di quanto appare e nello specifico è legato al sistema tariffario applicato dall'azienda di Piazzale Cadorna. Trenord, interpellata da MilanoToday, fa sapere che la società può vendere attraverso i punti vendita solo i biglietti integrati per la nuova area urbana (fino a Mi3): "In fase transitoria i nuovi titoli Stibm (il nome ufficiale della nuova tariffa, ndr) affiancheranno gli attuali titoli ferroviari e TrenoCittà [TrenoMonza e TrenoMilano], che verranno poi aboliti una volta che il nuovo sistema sarà a regime".

E gli altri biglietti (fino alla Mi9) con la tariffa integrata? Trenord non li vende perché non sono previsti nel loro piano tariffario (dettato dalla Regione) e per il momento non è chiaro quando lo saranno, ma tali titoli potranno essere utilizzati sui treni dell'azienda. A rimetterci in comodità sono i pendolari che si muovono tra l'hinterland e Milano: per usufruire della tariffa integrata dovranno per forza caricare l'abbonamento attraverso le biglietterie di Atm.

Come funziona il nuovo biglietto

Foto - Da Mi1 a Mi9, le nuove zone tariffarie

Partendo da Milano, l'area di copertura è stata suddivisa in corone concentriche, ciascuna di ampiezza di circa 5 km. Ogni corona — ce ne sono nove — rappresenta una zona tariffaria a cui è stato attribuito un codice identificativo.

La città di Milano è compresa in un’area più vasta che include i 21 comuni confinanti e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana. Quest’area corrisponde a 3 zone tariffarie ed è identificata dai codici Mi1 - Mi3 e il biglietto costa 2 euro.

Le zone tariffarie successive alla Mi3 sono identificate, in funzione della loro distanza da Milano, con un codice crescente che va da Mi4 a Mi9. Ogni comune del Bacino con tutte le fermate e le stazioni in esso presenti è interamente ed univocamente assegnato ad una singola zona tariffaria.

"I titoli di viaggio 3 zone Mi1 - Mi3 consentono di viaggiare - spiega Atm - sulle Linee 1, 3 e 5 della metropolitana; sulla Linea 2 della metropolitana da Assago Milanofiori Forum e da P.za Abbiategrasso Chiesa Rossa fino a Cologno Nord e fino a Cascina Burrona comprese.

"Per viaggiare da Milano fino alle stazioni di Cernusco S. N., Villa Fiorita, Cassina de’ Pecchi, Bussero ubicate nella zona tariffaria Mi4 sono necessari i titoli 4 zone Mi1 - Mi4, fino alle stazioni di Villa Pompea, Gorgonzola, Cascina Antonietta ubicate nella zona Mi5 sono necessari i titoli 5 zone Mi1 - Mi5, fino a Gessate ubicata nella zona Mi6 sono necessari i titoli 6 zone Mi1 - Mi6", chiarisce ancora la società di Foro Bonaparte.

"La tariffa tra due località, cioè quella di origine e quella di destinazione del viaggio, è calcolata in base al numero di zone all’interno delle quali si viaggia, perciò il suo valore cresce con l’aumentare del numero di zone interessate dallo spostamento", spiega Atm.

A Milano la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone tariffarie (Mi1 - Mi3). In tutti gli altri comuni del Sistema la tariffa minima acquistabile è pari a 2 zone e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è pari a 1,60 €; questo biglietto vale anche per spostamenti all’interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria. Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto aumenta di 0,40 €, quindi il biglietto da 3 zone costa 2,00 €, quello da 4 zone 2,40 € e così via