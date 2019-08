Trova in un libro il biglietto dimenticato della bisnonna alla nipote: Laura lo riceve dopo 26 anni

Alla fine internet ha fatto la sua magia. Letteralmente. Sta per tornare tra le mani della legittima proprietaria la cartolina di auguri scritta nel 1994 da "bisnonna Elena" per la nipotina Laura, biglietto trovato da Stefania tra le pagine di un romanzo comprato su una bancarella di libri usati di Milano.

La storia si è conclusa martedì mattina, poco meno di 24 ore dopo la pubblicazione del nostro articolo quando Lucia, nostra lettrice, ci ha inviato una mail in cui riconosceva parte della sua famiglia in quelle parole scritte con una penna stilografica blu.

Scrivo a proposito della cartolina ritrovata, ho riconosciuto la scrittura della mia nonna Elena, e sono certa che sia riferita a mia nipote Laura, figlia di mia sorella Elena (l'Elenuccia della dedica) che compì 3 anni il 18 marzo del 94. Ho girato l' articolo a mia sorella Elena e ha confermato. Come possiamo fare per recuperare la cartolina? Mi farebbe molto piacere fare una sorpresa a mia nipote e a mia mamma (nonna di Laura e figlia della bisnonna Elena) che in questi giorni è diventata bis-nonna...

E così abbiamo messo in contatto Stefania (la ragazza che ha trovato la cartolina), Lucia (la zia di Laura) ed Elena (la mamma di Laura). E nei prossimi giorni il biglietto tornerà tra le mani del legittimo proprietario. Avrebbe dovuto essere una sorpresa, ma alla fine Laura è venuta a sapere del fatto che c'era qualcuno che la stava cercando per ridarle qualcosa che era suo.

La cartolina dimenticata, la storia

Il biglietto di auguri, usato come segnalibro, era stato dimenticato tra le pagine tra le pagine de "Il caso Courrier", romanzo di Marta Morazzoni, che Stefania aveva comprato a giugno all'evento "All you can read" del mercatino "Di mano in mano" di viale Espinasse a Milano. Sul fronte della cartolina campeggia una riproduzione del dipinto di Auguste Renoir, la "Fillette au chapeau bleu"; dietro un messaggio di auguri scritto con una penna stilografica blu.

Il testo della cartolina