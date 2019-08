Nel libro usato trova il biglietto di auguri della bisnonna alla nipote: "Aiutatemi a trovarla"

Una cartolina che si è persa tra le pagine del tempo. Davanti una riproduzione del dipinto di Auguste Renoir, la "Fillette au chapeau bleu"; dietro un messaggio di auguri scritto con una penna stilografica blu da una bisnonna alla sua nipotina. È quanto ha trovato Stefania tra le pagine de "Il caso Courrier", romanzo di Marta Morazzoni, che ha comprato lo scorso giugno all'evento "All you can read" del mercatino "Di mano in mano" di viale Espinasse a Milano.

Il desiderio di Stefania è che quella cartolina torni nelle mani della legittima proprietaria: Laura, una ragazza che oggi ha 28 anni. Una missione quasi impossibile perché gli elementi a disposizione per trovarla sono pochissimi ma confidiamo che internet possa fare la sua magia.

Il testo della cartolina