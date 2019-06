Milano, sì al "biglietto breve" di Atm per la metro: sconto per chi fa poche fermate

Meno fermate, meno spesa. Il consiglio comunale di Milano dice sì al "biglietto breve" di Atm, una nuova tipologia di ticket che permetterà ai passeggeri che fanno poche fermate di risparmiare.

L'ok definitivo è arrivato mercoledì sera, quando in aula a palazzo Marino è stato approvato l'emendamento del democratico Carlo Monguzzi, che da anni spingeva per questo tipo di soluzione. L'idea è semplice: "inventare" un nuovo biglietto per chi fa tratte brevi che, naturalmente, non costerà 2 euro, la nuova tariffa che entrerà in vigore dal 15 luglio.

L'emendamento Monguzzi non scende nel dettaglio ma le strade possibili sono due: lo sconto arriverà per chi non andrà oltre un certo numero di fermate - probabilmente cinque - o per chi userà il biglietto per meno dei canonici 90 minuti di validità. Il "ticket breve" - proprio dopo l'ok di mercoledì - entrerà formalmente in vigore nel 2020 e potrebbe costare, stando alle prime indiscrezioni, 1 euro e 40 centesimi.

L'abbonamento "a vita"

Non è l'unica novità, però. Perché sempre dal 2020 arriverà una sorta di abbonamento "a vita" per i mezzi pubblici milanesi. Tutto merito di Annarita Pirovano di Milano Progressista, il cui emendamento è stato approvato nella stessa seduta.

“Si introduca entro il 2020 - si legge nel testo - un abbonamento pluriennale che abbia limite minimo di almeno due anni e un costo scontato del 10% con possibilità di rateizzazione mensile”.

Il costo di questo tipo di abbonamento ammonterà a 297 euro annui contro i 330 dell'abbonamento annuale, ovvero 24,75 euro mensili grazie allo sconto del 10 per cento dedicato a chi sottoscriverà questa formula di abbonamento per almeno due anni.