"Addio" ai biglietti Atm: anche su bus e tram si paga con la carta, ecco come funziona. Video

La carta avvicinata e la spunta verde, con la scritta: "Buon viaggio". Atm punta, nel giro di un anno, ad installare su tutti i mezzi di superficie - bus e tram - i lettori che permettono ai viaggiatori di utilizzare le carte di credito contactless per pagare il biglietto.

L'annuncio è arrivata dalla stessa azienda di Foro Bonaparte durante l'evento "Porte aperte": "Dopo 11 milioni di viaggi in metropolitana con carte contactless, lavoriamo per portare questa tecnologia anche sui mezzi di superficie".

La sperimentazione inizierà entro la fine del 2019 sulla linea 73, che collega l'aeroporto di Linate al centro città ed è una delle tratte più frequentate dai pendolari "casuali". Nel giro di dodici mesi, poi, su tutti i mezzi - come già accade in metro - ci sarà la possibilità di acquistare così i titoli di viaggio.



Il funzionamento - come mostra il video di Atm - è molto simile a quello delle metropolitane: ai viaggiatori basterà appoggiare la carta al lettore contactless senza fare altro. In caso di controllo, sarà sufficiente mostrare proprio la carta utilizzata per il pagamento.