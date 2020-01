Smog, livelli di pm10 ancora alti: blocco totale delle auto a Milano domenica 2 febbraio

Blocco delle auto a Milano domenica 2 febbraio. È quanto annuncia su Facebook il sindaco Beppe Sala spiegando come i valori del pm10 abbiano ancora sfiorato i livelli di guardia. Ad aggravare la situazione anche il meteo: che non lascia sperare in una diminuzione della concentrazione di polveri sottili nell'aria nei giorni a venire.

"Quella per l'ambiente è una battaglia di lungo periodo - scrive il primo cittadino sulla sua pagina social -, che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione. Allo stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente. Per questo motivo, domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto".

"Ho chiesto agli uffici di verificare i dettagli operativi e domani (28 gennaio, ndr) saremo più precisi - continua Sala -. Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici".

Limitazioni al traffico in Lombardia

Sempre per l'inquinamento da martedì 28 gennaio tornano le limitazioni del traffico in Lombardia. Come di consueto, le misure antismog sono attivate nei Comuni con più di 30 mila abitanti oltre a quelli che, di loro iniziativa, aderiscono. Le province interessate, oltre al capoluogo lombardo, sono Monza, Pavia, Bergamo, Como, Varese, Lodi, Cremona e Mantova.

In Regione la limitazione del traffico riguarda i veicoli diesel in città, fino a Euro 4, ma anche l'obbligo di spegnere i motori in sosta semaforica, la riduzione di un grado delle temperature in casa, il divieto di spandere liquami zootecnici nei campi agricoli e il divieto di accendere fuochi all'aperto di qualunque tipo. Le limitazioni saranno disattivate dopo due giorni consecutivi con livelli di Pm10 sotto la soglia massima.