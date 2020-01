Milano, domenica scatta il blocco totale del traffico: ecco gli orari e dove si può circolare

Niente auto per le strade di Milano nella giornata di domenica 2 febbraio. Blocco totale del trtaffico. La notizia è ufficiale: nella giornata di mercoledì 29 gennaio il sindaco di Milano Beppe Sala ha firmato l'ordinanza sindacale. All'ombra della madonnina si fermeranno tutte le automobili dalle 10 alle 18, come anticipato nei giorni scorsi sui social proprio da Sala.

Sul blocco del traffico si è aperto l'ennesimo scontro tra Regione e Comune di Milano: martedì 28 gennaio il Pirellone aveva approvato una mozione urgente presentata dalla Lega per evitare il blocco totale. Il testo "impegna il Presidente e la Giunta regionale a chiedere al Comune di Milano di non bloccare per domenica 2 febbraio le auto Euro 5 e 6". A favore della proposta leghista si era schierato tutto il centrodestra. I consiglieri 5 Stelle non avevano partecipato al voto (uno si è astenuto), contrari il Pd e gli altri gruppi di minoranza.

Blocco del traffico: le zone di Milano in cui si potrà circolare

Per consentire a chi arriva da fuori città di lasciare il mezzo privato e servirsi del trasporto pubblico locale, che sarà potenziato, sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (Cascina Gobba, Forlanini, San Donato 1 e 2, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo, Famagosta, e anche il tratto stradale di via Ripamonti tra il Comune di Opera e via Gagini in corrispondenza del capolinea tranviario, e il tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in via Jemolo).

Inoltre, per facilitare l’accesso alle aree di sosta presso lo stadio ‘Meazza’, a partire dalle ore 12, saranno esclusi dal blocco i seguenti tratti stradali: via Sant’Elia - nel tratto compreso tra le vie Natta e Diomede; via Diomede - nel tratto compreso tra le vie Sant’Elia e Caprilli; via Natta; via Montale - nel tratto compreso tra le vie Natta e Ippodromo; via Patroclo - nel tratto compreso tra le vie Ippodromo e Achille; via Achille; viale Caprilli; piazzale dello Sport; via degli Aldobrandini; via Palatino; via Rospigliosi; piazza Axum; via Harar; via Tesio; via Novara - nel tratto compreso tra l’innesto alla tangenziale Ovest e via Harar.

Blocco del traffico: potenziata la polizia locale

Da palazzo Marino fanno sapere che per garantire il rispetto dell'ordinanza sarà potenziata la poliziza locale: saranno 70 le pattuglie per turno. Non solo: sarà anche potenziato il personale in servizio alla centrale operativa.