Blocco del traffico a Milano domenica 2 febbraio: chi può circolare, mappa strade e vie chiuse

Il Comune di Milano ha indetto domenica 2 febbraio 2020, dalle 10 alle 18, il blocco totale delle auto a Milano. Il provvedimento è stato preso per far fronte all'elevato tasso di inquinamento in questi giorni, con alto Pm10. Nell'ordinanza approvata dalla giunta si spiega come, a Milano, la media giornaliera di 50 ug/m3 di Pm10 (la soglia di sicurezza di particolato individuata dagli organismi di sanità) sia stata superata per ben 25 giorni dei primi 27 dell’anno.

Tale parametro si avvicina ai 35 giorni massimi di superamento consentiti nell’anno solare dalla medesima normativa. Non solo: la media di Pm10 registrata nei primi 27 giorni dell’anno è di circa a 74 ug/m3, a fronte di un limite normativo di 40 ug/m3 annuo; e nella giornata del 27 gennaio è stato registrato un valore pari a 106 ug/m3 nella sola stazione comunale di rilevamento sita in viale Marche.

Ecco tutte le informazioni utili per la giornata di domenica 2 febbraio, con il blocco delle auto.

Dove parcheggiare

Per consentire a chi arriva da fuori città di lasciare il mezzo privato e servirsi del trasporto pubblico locale, che sarà potenziato, sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (Cascina Gobba, Forlanini, San Donato 1 e 2, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo, Famagosta, e anche il tratto stradale di via Ripamonti tra il Comune di Opera e via Gagini in corrispondenza del capolinea tranviario, e il tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in via Jemolo). Inoltre, per facilitare l’accesso alle aree di sosta presso lo stadio ‘Meazza’, a partire dalle ore 12, saranno esclusi dal blocco i seguenti tratti stradali: via Sant’Elia - nel tratto compreso tra le vie Natta e Diomede; via Diomede - nel tratto compreso tra le vie Sant’Elia e Caprilli; via Natta; via Montale - nel tratto compreso tra le vie Natta e Ippodromo; via Patroclo - nel tratto compreso tra le vie Ippodromo e Achille; via Achille; viale Caprilli; piazzale dello Sport; via degli Aldobrandini; via Palatino; via Rospigliosi; piazza Axum; via Harar; via Tesio; via Novara - nel tratto compreso tra l’innesto alla tangenziale Ovest e via Harar.

Strade e vie chiuse

II divieto di circolazione si applica all’intera rete stradale milanese ricadente nell’area urbana del Comune.

Limiti del divieto: strade e vie aperte

Ci sono diverse zone di Milano escluse dal divieto. Tutte le strade meneghine sono off-limits ad eccezione:

1) Delle autostrade;

2) Delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della |.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

3) Dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, ove ricadenti all’interno dell’area oggetto del presente ambito di applicazione, così identificati:

- Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;

— Forlanini: Viale E. Forlanini;

- San Donatol e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;

- Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;

- Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant’Elia fino all’imbocco con Via Natta;

- Molino Dorino e San Leonardo: strada di collegamento della Nuova Strada Regionale Molino Dorino/A8 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8, Via Gallarate fino all’intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all’incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;

- Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;

- Tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti, compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (parcheggi posti in corrispondenza del capolinea tramviario);

- Tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in Via Jemolo e più precisamente: Via Guascona — Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) — Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano)

4) A partire dalle ore 12.00, dei tratti stradali funzionali all’accessibilità alle aree di sosta presso lo stadio Meazza costituiti da:

- Via Sant’Elia nel tratto compreso tra Via Natta e Via Diomede,

- Via Diomede nel tratto compreso tra Via Sant’Elia e Viale Caprilli,

- Via Natta

- Via Montale nel tratto compreso tra Via Natta e Via Ippodromo, Via Patroclo nel tratto compreso tra Via Ippodromo e Via Achille,

- Via Achille,

- Viale Caprili,

- Piazzale dello Sport,

- Via degli Aldobrandini,

- Via Palatino,

- Via Rospigliosi,

- Piazza Axum,

- Via Harar,

- Via Tesio,

- Via Novara nel tratto compreso tra l’innesto alla tangenziale Ovest e Via Harar.

Deroghe: chi può circolare

Esclusioni dal divieto di circolazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella giornata del 2 Febbraio 2020

- velocipedi e dispositivi per la micromobilità elettrica definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 04/06/2019;

- veicoli elettrici;

- veicoli ibridi plug-in e ibridi range-extended circolanti solo in modalità elettrica;

- elettroveicoli ultraleggeri;

- veicoli con particolari caratteristiche costruttive 0 di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);

- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare); veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o

di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

Sono altresì derogati, ovvero possono circolare, limitatamente alle motorizzazioni e agli orari non ricompresi nelle limitazioni di cui all’ordinanza 45/2019, i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

- veicoli del car sharing;

- veicoli a servizio del bike sharing;

- taxi di turno e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto—percorso senza la persona o l’animale che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto— dichiarazione) nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;

- veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;

- veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

- veicoli utilizzati da soggetti donatori di sangue in grado di esibire documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria ricevente o da associazioni di donatori di sangue riconosciute da cui si evinca il luogo e l’orario della donazione;

- veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo munito di tessera dell’Ordine professionale;

- veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco;

- veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;

- veicoli di lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico, ovvero che operano in turni in orari articolati, con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le ore 7.00 antimeridiane o uscita in orari successivi alle ore 21.00, come risultante da apposita dichiarazione del datore di lavoro;

- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani, strutture sanitarie ed assistenziali e per consegna pasti presso il domicilio dell’assistito;

- veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;

- veicoli utilizzati da giornalisti in servizio con certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il tipo di attività svolta;

- veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;

- veicoli o mezzi d’opera limitatamente ai quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dai Settori comunali competenti o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco o allestimenti che prevedono occupazione di suolo pubblico;

- veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano;

- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri e veicoli utilizzati dai partecipanti alle funzioni funebri questi ultimi purché forniti di adeguata documentazione;

- veicoli utilizzati da partecipanti a battesimi e matrimoni e alle sacre manifestazioni, forniti di adeguata comunicazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

- veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita documentazione;

- veicoli destinati o provenienti verso/da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti di apposito biglietto di viaggio;

- veicoli delle Associazioni o Società sportive a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato;

- veicoli utilizzati da edicolanti di turno;

- veicoli utilizzati da venditori ambulanti muniti di regolare licenza e di autorizzazione ad occupare suolo pubblico rilasciata dal settore comunale competente, esclusivamente per il percorso dalla residenza alla postazione di mercato e per i mercati che abbiano inizio o termine nella fascia oraria di blocco;

- veicoli di operatori della società A.C. Milan, o di società incaricate dalla società A.C. Milan, che svolgono servizi all'interno allo stadio Meazza, per l’evento sportivo Milan Hellas Verona, in possesso di dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante 0 datore di lavoro.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente allegato possono essere autorizzate, in caso di eccezionale e documentata evidenza, dal Comandante della Polizia Locale.

Potenziati i mezzi pubblici

Atm ha potenziato i mezzi pubblici. Nella fascia oraria interessata dal blocco, sono previste 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 corse aggiuntive sulle principali "linee di forza" della rete di superficie.