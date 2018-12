Aria irrespirabile: scatta il blocco del traffico, ecco chi non può circolare a Milano e provincia

Blocco traffico a Milano, ritorna venerdì 21 dicembre, tutte le informazioni e i limiti alla circolazione. Milano off limits per le auto. Almeno per quelle più inquinanti. Da venerdì 21 dicembre, infatti, scatta il blocco del traffico di primo livello in città e in provincia, in tutti i comuni che hanno aderito al protocollo Aria di Arpa.

Negli ultimi cinque giorni infatti le centraline hanno registrato livelli di Pm10 costantemente sopra i 50 microgrammi per metro cubo, soglia oltre la quale scatta l'allarme. Il giorno più critico è stato martedì, quando il Pm10 ha raggiunto quota 79,1.

Foto - I livelli di Pm10 a Milano

Così, da venerdì - come era già successo a inizio mese - scattano tutti i divieti previsti dal primo livello.

Chi non può circolare

Non potranno circolare le auto diesel - fino alla classe 4 compresa - dalle 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni, festivi compresi, e dalle 8:30 alle 12:30 i veicoli trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa.

Sono vietati inoltre falò, barbecue, fuochi d'artificio, sistemi di riscaldamento a legna e stufe di classe energetica inferiore alle 3 stelle. La temperatura all'interno delle abitazioni deve essere regolata sui 19 gradi.

Le misure saranno cancellate quando i livelli di Pm10 resteranno sotto i 50 microgrammi per metro cubo per due giorni consecutivi.

Foto - I divieti di primo livello

I comuni in cui è attivo il blocco traffico

Il blocco traffico, oltre che nella città di Milano, è attivo anche in diversi comuni della provincia che hanno firmato il protocollo di Arpa.

Quindi - l'elenco è presente sul sito della regione dedicato all'inquinamento - auto off limits anche a Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello, Corsico, Legnano, San Donato, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Canegrate, Pero.

Foto - La mappa dell'inquinamento a Milano