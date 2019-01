Milano, lo smog torna (di nuovo) nei limiti: revocato da venerdì il blocco del traffico

Addio blocco auto a Milano, almeno per ora. Da venerdì 4 gennaio, infatti, il blocco del traffico scattato il giorno di Capodanno sarà revocato e spariranno, così, le limitazioni per le auto fino ai Diesel Euro 4.

Per due giorni di fila - come previsto dal protocollo Aria di Arpa - la quantità di Pm10 nell'aria è rimasta sotto la soglia di allarme di 50 microgrammi per metro cubo e quindi in automatico il blocco è stato cancellato sotto la Madonnina e in tutti i comuni della Provincia che hanno firmato il protocollo.

"La giornata di mercoledì, con condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, ha fatto scendere le medie delle concentrazioni di Pm10 al di sotto del limite in ogni provincia lombarda - ha spiegato il Pirellone in una nota -. Per quanto riguarda la provincia di Milano, dove sono attive le misure temporanee dal 1° gennaio, la media provinciale di Pm10 si è assestata a 26.5 microgrammi per metro cubo".

Per i prossimi giorni, però, l'attenzione resta alta perché il meteo potrebbe favorire un nuovo innalzamento dei livelli di inquinamento. "Il bollettino meteo di Arpa prevede per la giornata di giovedì condizioni variabili e tendenti ad essere progressivamente meno dispersive - ha spiegato la regione -. È verosimile che i valori tendano ad aumentare, ma è possibile che continuino a restare sotto la soglia".

"Da venerdì le condizioni saranno tendenzialmente favorevoli all'accumulo, mentre - si conclude il comunicato - da sabato pomeriggio rinforzi di vento determineranno condizioni nuovamente favorevoli alla dispersione".