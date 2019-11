Milano, domenica 24 novembre arriva l'half marathon: il blocco del traffico e i cambi Atm

Domenica 24 novembre, dalle 8 alle 12:30 circa, a Milano ci sarà la Milano21 Half Marathon, la corsa con due percorsi, uno di 10 e uno di 21 km, inevitabilmente provoccherà un mini blocco del traffico nelle strade lungo il percorso. Non solo, molti mezzi Atm saranno costretti a deviare.

Il percorso dell'Half Marathon: l'elenco delle vie coinvolte

Tutti i mezzi Atm deviati per il 24 novembre per la mezza maratona

Linee deviate o modificate

TRAM 1. In entrambe le direzioni, devia tra v.le Certosa e Repubblica M3 passando per v.le Monte Santo, v.le Monte Grappa, via Rosales, via Don Sturzo, Monumentale M5, via Nono, Cenisio M5, p.za Diocleziano e p.za Firenze.

TRAM 2. Fa regolare servizio tra Negrelli e c.so Colombo, poi termina le corse in Segesta M5 passando per c.so Colombo, v.le Coni Zugna, p.le Aquileia, v.le S. Michele del Carso, p.le Baracca, c.so Vercelli, p.za Piemonte, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, p.le Brescia e via Albertinelli.

TRAM 3. Fa regolare servizio tra Gratosoglio e p.za 24 Maggio, poi prosegue in viale Gorizia, via Vigevano, Porta Genova M2, c.so Colombo e fa capolinea a Lorenteggio.

TRAM 4. Fa regolare servizio tra Parco Nord - via Farini/Baiamonti - Monumentale M5.

TRAM 10. Fa regolare servizio tra Centrale FS M2 M3 e Monumentale M5, poi termina le corse in p.le Cacciatori delle Alpi passando per via Nono, via Cenisio, v.le Certosa, p.le Accursio, v.le Espinasse e p.le Santorre di Santarosa.

TRAM 12. Fa regolare servizio tra Roserio e Monumentale M5 e tra Molise e p.za Cinque Giornate.

TRAM 14. Fa regolare servizio tra Cimitero Maggiore e Monumentale M5 e tra Lorenteggio e Porta Genova M2.



TRAM 15. Fa regolare servizio tra Rozzano e via Teullié/Giambologna.

TRAM 16. Fa regolare servizio tra San Siro M5 e c.so Vercelli, poi devia fino in v.le Molise passando per v.le S. Michele del Carso, p.le Aquileia, v.le Coni Zugna, c.so Colombo, P.ta Genova M2, via Vigevano, v.le Gorizia, p.za Cinque Giornate, c.so 22 Marzo, v.le Umbria, via Arconati e p.le Martini. Tra Monte Velino e Porta Romana M3 sono in servizio bus sostitutivi.

TRAM 19. In entrambe le direzioni, devia tra Mac Mahon e via Bixio passando per v.le Piave, p.za Oberdan, v.le V. Veneto, Repubblica M3, v.le M.te Santo, v.le M.te Grappa, via Rosales, Garibaldi M2 M5, Monumentale M5, via Nono, p.za Coriolano, Cenisio M5 e p.za Diocleziano.

TRAM 24. Fa regolare servizio tra Vigentino e via Ripamonti /v.le Blgny, poi devia per viale Bligny fino a Porta Lodovica.

TRAM 27. Fa regolare servizio tra v.le Ungheria e p.za Cinque Giornate.

BUS 43. In entrambe le direzioni, devia tra via M. Gioia e corso Sempione passando per Garibaldi M2 M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

BUS 48. In direzione Lotto M1 M5, devia da piazza Firenze a via Silva passando per viale Certosa, viale Serra, via Albani e via Silva.

BUS 50. In direzione Conciliazione M1, devia da Lorenteggio a piazzale Aquileia passando da via San Michele del Carso e via Ariosto. In direzione Lorenteggio, da Conciliazione M1 prosegue in via Toti e da Porta Vercellina riprende il percorso regolare.

BUS 54. Fa servizio tra Lambrate FS M2 – p.za Risorgimento e tra Duomo M1 M3 - c.so Monforte.

BUS 57. Fa servizio tra Quarto Oggiaro - largo Medici/via Canonica.

BUS 58. Devia da piazzale Aquileia al capolinea Conciliazione M1 passando da via San Michele del Carso e via Ariosto. In direzione Noale, da Conciliazione M1 prosegue in via Toti e da Porta Vercellina riprende il percorso regolare.

BUS 60. Fa servizio tra Zara M3 M5 e piazza Cinque Giornate.

BUS 61. Fa servizio su tre tratte: largo Murani - p.za Risorgimento, p.za Napoli - Conciliazione M1, Cairoli M1 - via Fatebenefratelli.

BUS 65. Fa servizio nella tratta Abbiategrasso M2 - Porta Romana M3.

BUS 68. In direzione Bonola M1 devia da piazzale Aquileia a via Albani e, in direzione Bergognone, devia da via Monterosa a via Lipari. I bus percorrono via San Michele del Carso, piazzale Baracca, via Ariosto e Buonarroti M1.

BUS 73. Fa servizio nella tratta Peschiera Borromeo/Aeroporto Linate - piazza Cinque Giornate.

BUS 78. In entrambe le direzioni, devia tra via Silva e piazza Caneva passando da piazza Firenze, viale Monte Ceneri, piazza Stuparich, via Teodorico e Cenisio M5.

BUS 84. Fa servizio nella tratta San Donato M3/Corvetto M3 - Maestri Campionesi, poi devia per Porta Romana M3 passando per via Cadore, piazzale Libia, via Papi e corso Lodi.

BUS 94. Fa servizio nella tratta Sant’Ambrogio M2 (via De Amicis) - via Visconti di Modrone.

La mappa del percorso della Milano21 Half Marathon