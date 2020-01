Smog ancora altissimo: riprendono i blocchi del traffico da martedì 28 anche a Milano

Da martedì 28 gennaio tornano le limitazioni del traffico contro l'inquinamento in nove province lombarde. Lo rende noto la Regione Lombardia. Come di consueto, le misure antismog sono attivate nei Comuni con più di 30 mila abitanti oltre a quelli che, di loro iniziativa, aderiscono. Le province interessate sono Milano, Monza, Pavia, Bergamo, Como, Varese, Lodi, Cremona e Mantova.

Come si sa, le misure di primo livello scattano quando, per ciqnue giorni consecutivi, si superano i livelli di polveri sottili considerate "di soglia", ovvero 50 microgrammi per metro cubo. E l'aria, a Milano e in Lombardia, è ridiventata irrespirabile dopo una breve "pausa" della settimana scorsa, quando erano state interrotte le misure. L'aggiornamento dei dati relativi alla giornata di domenica 26 gennaio ha fatto registrare il raggiungimento del sesto giorno di superamento consecutivo per la provincia di Monza, il quinto per Milano, Lodi, Cremona, Mantova e Bergamo e il quarto per Varese, Como e Pavia.

Nel caso di Varese, Como e Pavia, dove fino a domenica i giorni erano soltanto quattro, la Regione ha deciso di fare partire il blocco comunque da martedì non prevedendo miglioramenti atmosferici nella giornata di lunedì.

La limitazione del traffico riguarda i veicoli diesel in città, fino a Euro 4, ma anche l'obbligo di spegnere i motori in sosta semaforica, la riduzione di un grado delle temperature in casa, il divieto di spandere liquami zootecnici nei campi agricoli e il divieto di accendere fuochi all'aperto di qualunque tipo.

Quali sono i Comuni milanesi coinvolti

È il sito della regione a fornire l'elenco completo delle città: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano. Le limitazioni saranno disattivate dopo due giorni consecutivi con livelli di Pm10 sotto la soglia massima.