Milano, cala l'inquinamento da Pm10: revocato da domenica il blocco del traffico in città

Via libera alle auto. A partire da domenica 23 dicembre è infatti revocato il blocco del traffico che era stato decretato lo scorso giovedì per rispondere alla solita emergenza inquinamento.

In città - ha spiegato regione Lombardia in una nota - sono stati registrati "per il secondo giorno consecutivo i valori di polveri sottili sotto al limite" dei 50 microgrammi per metro cubo. Da qui la decisione di cancellare le misure di primo livello previste dal protocollo Aria di Arpa.

Saranno quindi sospesi il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.

L'emergenza, però, non è per nulla risolta. E nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare di nuovo. "Il bollettino meteo Arpa conferma per i prossimi giorni condizioni favorevoli o variabili all'accumulo degli inquinanti, con stabilità atmosferica, assenza di precipitazioni e scarsa ventilazione nei bassi strati", ha chiarito il Pirellone.

Prima di giovedì, quando era scattato il blocco del traffico, le centraline avevano registrato livelli di Pm10 costantemente sopra i 50 microgrammi per metro cubo per cinque giorni di fila. Il giorno più critico era stato martedì, quando il Pm10 aveva raggiunto quota 79,1.