Bici elettriche, droni, body cam e fototrappole: 1 milione e 240mila euro per la "super polizia"

La polizia locale si rifà "il look". Regione Lombardia ha infatti appena destinato 1 milione e 240mila euro a ottantaquattro comuni per - letteralmente - "l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per l'anno 2019 per i corpi e servizi di Polizia locale".

In sostanza quei soldi - messi a disposizione da un bando del Pirellone, che ne aveva addirittura "proposti" di più - serviranno alle varie amministrazioni locali per acquistare nuovi strumenti da "regalare" ai propri agenti cittadini.

Nel dettaglio - ha spiegato Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza - "sono 58 i progetti finanziati per i singoli comuni con una spesa complessiva di 778.251,40" e "ventisei invece gli Enti associati, le unioni di Comuni e le comunità montane che hanno ricevuto finanziamenti per 462.383,98 euro".

E la lista della spesa è bella lunga: "Gli 84 comuni ed cnti hanno acquistato - ha fatto sapere l'assessore - 47 biciclette elettriche, 8 droni, 67 computer portatili, 159 cellulari, 124 tablet, 36 macchine fotografiche digitali, 360 radio portatili, 150 dash cam - telecamera da cruscotto, 440 body cam, 46 defibrillatori, 37 metal detector, 225 fototrappole, utili per le discariche abusive".



"Gli 84 enti partecipanti al bando - ha dichiarato l'assessore De Corato - sono stati tutti assegnatari di cofinanziamento. In tempi molto rapidi abbiamo dato risposte concrete ai Comuni che chiedevano dotazioni strumentali per fronteggiare le varie emergenze in tema di sicurezza. Sono particolarmente soddisfatto dell'iter che si è concluso speditamente. Siamo già al lavoro per ripetere questa positiva esperienza anche per il 2020, inserendo tra gli strumenti anche le unità cinofile".