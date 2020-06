Bollettino Coronavirus a Milano e in Lombardia: i dati di sabato 6 giugno

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di sabato 6 giugno verranno resi noti dalla Regione nel tardo pomeriggio.

La situazione dei contagi in Lombardia

L'ultimo bollettino, reso noto nel pomeriggio di venerdì, segna un aumento di contagi nella Regione: ben 402 unità. La ragione è da individuarsi sicuramente nell'elevata quantità di tamponi realizzati: ben 19.389 nelle ultime 24 ore. Il rapporto nuovi positivi tamponi è 2,1%, una percentuale più bassa rispetto a giovedì, quando era stata 2,5% (anche se giovedì il numero assoluto dei nuovi positivi era stato molto minore + 84 ma su soltanto 3.410 tamponi).

Complessivamente le persone attualmente positive al coronavirus in Lombardia sono 19.853 (-471 nelle ultime 24 ore). Il totale complessivo dei casi positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 89.928.

Aumentano le persone dichiarate guarite + 752. Calano i ricoveri in terapia intensiva, adesso sono solo 120, -5 nelle ultime ore. I ricoverati non in terapia intensiva sono adesso 2.960, i pazienti sono aumentati di 6 unità. Le vittime di venerdì 5 giugno sono state 21, il totale complessivo dei morti è ora 16.222.