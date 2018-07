Autostrade, traffico vacanze: i bollini e i giorni migliori (o peggiori) per partire

Bollini per le vacanze 2018. Come calcolare la partenza perfetta senza trovare traffico sulle principali arterie stradali verso le località di villeggiatura? La cosiddetta "Partenza intelligente". Autostrade per l'Italia ha cercato di rispondere a questa domanda con una infografica.

Attorno a Milano, durante l'esodo verso le località delle vacanze, si potrebbero verificare code lungo le autostrade A1 e A7 per chi si dirige verso le località di mare della Liguria e del Centro-Sud Italia; sorvegliata speciale anche la A4, utilizzata per chi si dirige verso le località montane e verso il Triveneto. Non solo: potrebbero verificarsi code anche sulle autostrade dei Laghi: la A8 e la A9.

I giorni del maxi esodo: quando partire

Secondo società Autostrade le giornate da bollino nero (massima concentrazione di veicoli) sono due sabati mattina: il 4 agosto e l'11 agosto. Nel pomeriggio delle stesse giornate il traffico si attenuerà, ma diventerà da bollino rosso (critico).

Altre giornate da traffico critico saranno sabato 28 luglio (mattina e pomeriggio), venerdì 3 agosto (pomeriggio) e venerdì 10 agosto (sempre nel pomeriggio). Società Autostrade, quindi, consiglia di muoversi durante la notte di venerdì 3 agosto o durante la settimana.

I giorni del rientro: quando tornare

Per quanto riguarda il rientro dalle vacanze Autostrade per l'Italia non segnala situazioni da bollino nero, ma ci saranno più giorni da traffico critico. I primi giorni due giorni del grande rientro saranno sabato 18 e domenica 19 agosto (sempre mattina e pomeriggio). I rientri, proseguiranno venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto dove, eccetto per venerdì, autostrade segnala traffico critico nella mattina e nel pomeriggio.

Saranno da bollino rosso anche le giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre, sempre alla mattina e al pomeriggio. Infine l'ultimo giorno di rientri con traffico critico sarà sabato 9 settembre: Autostrade prevede situazioni da bollino rosso. Il consiglio? Scegliere, anche in questo caso, le ore notturne o durante la settimana.