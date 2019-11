Ex chimica Bianchi a Rho: mezzo milione dalla Regione per la bonifica

Quasi due milioni di euro sono stati stanziati dalla giunta regionale lombarda per interventi di bonifica su siti contaminati nelle province di Milano, Mantova, Pavia e Varese. Il totale per il 2019 è pari a un milione e 954 mila euro prelevati dal fondo regionale per interventi di bonifica ambientale (quasi 700 milioni) e dai contributi in conto capitale alle amministrazioni locali sempre per le bonifiche (1 milione e 260 mila euro).

Il denaro arriverà direttamente ai Comuni per completare operazioni già avviate e realizzare nuovi interventi. Per quanto riguarda l'area milanese, viene anzitutto finanziata la messa in sicurezza delle acque sotterranee dell'ex insediamento produttivo Chimica Bianchi di Rho, dove operava la Montedison. Nelle acque è stato accertato un inquinamento da solventi organo-alogenati. Il Comune di Rho ha realizzato una barriera idraulica di 20 pozzi e, successivamente, un impianto di ttrattamento a carboni attivi delle acque emunte dalla barriera stessa. Dalla Regione, per questi interventi, arriveranno al Comune di Rho 545 mila euro.

L'altra bonifica del Milanese riguarda l'ex Chico e Cromatura Moderna, situato tra San Giorgio su Legnano e Villa Cortese. I due Comuni hanno individuato la necessità di mettere in sicurezza la falda acquifera sottostante. Per questo motivo, per redigere il progetto di bonifica e il monitoraggio dello stato di contaminazione, al Comune di San Giorgio su Legnano la Regione ha assegnato un contributo di 73.200 euro.