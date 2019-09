Un mondo senza plastica: borracce a scuola, le consegnano Sala e Marco Mengoni

Borracce in alluminio ai bambini per contrastare l'utilizzo di bottigliette di plastica. I temi ambientali sono stati portati nelle scuole, il 12 settembre, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico: il Comune di Milano consegnerà 100 mila borracce, di cui 60 mila realizzate da MM per le elementari e 40 mila da A2A per le medie.

Le prime 59, ai bambini del comprensivo Scarpa di via Clericetti (zona Città Studi), sono state consegnate dal sindaco Beppe Sala, accompagnato dal cantante Marco Mengoni che ha aderito entusiasta all'iniziativa. «La plastica non è un male assoluto, ma riciclarla non è semplice e sappiamo che in mare rimane per 250 anni. A Milano l'acqua "del sindaco" è buona e costa poco. Vogliamo essere avanti anche da questo punto di vista», ha commentato Sala.

Mengoni ha poi postato su Instagram una foto con il sindaco e ha scritto: «Promessa mantenuta! Consegnare borracce nelle scuole con un sindaco così premuroso e attento ti fa continuare a credere negli esseri umani. Bravo zio Beppe Sala», riferendosi al fatto che Sala aveva scritto, qualche giorno fa, che gli piacerebbe essere considerato lo "zio" dei milanesi. E Sala, sempre su Instagram, ha postato a sua volta uno scatto: «Con il mio amico Marco Mengoni - ha commentato - a consegnare borracce ai "primini"».