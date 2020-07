Bruciato il Wall of dolls, il muro delle bambole di Milano contro la violenza sulle donne

Una scia nera, bambole carbonizzate sulla parete e altre cadute sul marciapiede dopo essere state distrutte dalle fiamme. È ridotto così il "Wall of dolls", il "muro delle bambole" di Milano, l'installazione artistica inaugurata a giugno 2014 in via De Amicis, alle Colonne, per sensibilizzare tutti sulla lotta contro la violenza sulle donne.

A denunciarlo sono Jo Squillo, Giusy Versace - entrambe co fondatrici della onlus che porta il nome dell'opera - e Francesco Carollo, la presidente dell'associazione. "Sul posto è intervenuta la polizia locale, avvertita da Umberto Sbordone, titolare di 'Da Umbertino' che ringraziamo per aver contribuito a spegnere l'incendio", hanno denunciato le tre. Le fiamme, stando a quanto appreso, sarebbero divampate all'alba di domenica e avrebbero causato seri danni al muro.

"È doloroso vedere devastata dalle fiamme una installazione che ricorda donne che hanno subito violenze, talvolta bruciate e uccise", le amare parole che Squillo, Versace e Carollo hanno affidato a una nota.

"Confidiamo che non si tratti di un evento doloso, ma se così non fosse i responsabili facciano un passo avanti, chiedano scusa e si adoperino per riparare il danno. Il muro non è solo una installazione permanente, è un'opera d'arte volta a sensibilizzare e coinvolgere, patrimonio di tutta la cittadinanza", hanno sottolineato le tre. E loro stesse hanno già fatto una promessa: "Il restauro in ogni caso avverrà in tempi rapidi perché questo luogo possa continuare a rappresentare un invito alla riflessione e un simbolo della lotta alla violenza sulle donne".