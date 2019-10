Milano, volontari eliminano le pubblicità abusive dai pali di Corso Buenos Aires

Quasi duecento pali di segnaletica stradale, tra lampioni, tralicci e semafori, lungo corso Buenos Aires a Milano sono stati liberati dalle affissioni abusive nella giornata di sabato 19 ottobre 2019: sono i risultati del Cleaning Day - Puliamo i pali, giornata di mobilitazione cittadina che ha sensibilizzato i milanesi sull’importanza di mantenere il decoro urbano: da un censimento effettuato nelle scorse settimane risultava che l’82% della segnaletica verticale del Corso era imbrattata o occupata da affissioni abusive.

Per questo motivo oltre 50 volontari, armati di raschietti, spugne e detergenti hanno lavorato alacremente in squadre da due e tre persone per tirare a lucido la via principale dello shopping milanese, nonostante la pioggia che ha accompagnato la giornata.

L’evento, giunto alla quarta edizione, è stato organizzato e sponsorizzato da Atr, l’associazione degli albergatori milanesi di Confesercenti, insieme alle associazioni City Angels e Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), dell’hotel Best Western Plus Galles che ha fornito supporto logistico all’iniziativa, ai comitati cittadini Venezia - Buenos Aires e Ccm, coordinamento dei comitati milanesi, con il patrocinio di Comune di Milano e Municipio zona 3.