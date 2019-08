Orario estivo e linee notturne attive sulla rete Atm Milano

L’orario estivo comincia sabato 6 luglio sull’intera rete di superficie, sabato 20 luglio sulle linee metropolitane. Qui sotto tutti i dettagli.

Tram, bus e filobus

L’orario estivo inizia il 6 luglio e finisce l’1 settembre.

Il 10, 16 e 17 agosto tutte le linee seguono l’orario festivo, ad eccezione dei bus 38, 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3 e delle linee suburbane che seguono l’orario del sabato estivo; le linee 172 e 174 non fanno servizio.

Dal 19 al 30 agosto le linee in subaffido 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561, 566 seguono il normale orario estivo.

Dal 26 al 30 agosto tutte le linee seguono l’orario del sabato estivo ad eccezione delle linee 4, 24, 54, 90/91, 92, 93 e 95 che seguono l’orario del lunedì-venerdì estivo; la linea 14 invece svolge il servizio del sabato potenziato.

Dal 5 agosto all’1 settembre le linee seguono l’orario del sabato estivo nei giorni dal lunedì al sabato. Le linee 183, 709 e 926 seguono invece il normale orario estivo.

Linee M1, M2 e M3

L’orario estivo inizia il 20 luglio e finisce l’1 settembre

L’orario di agosto dura 3 settimane: dal 5 al 23

Linea M2

Fino al 23 agosto la linea segue l’orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato.

Fino al 31 agosto interruzione sulla tratta Loreto – Udine.

Linea M5

Dal 5 al 31 agosto la linea segue l’orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato.

Tranvia Milano-Limbiate

Dal 22 luglio al 30 agosto la linea segue l’orario del sabato dal lunedì al sabato. La circolazione si svolge con tram dall’inizio del servizio alle 10 circa e con bus per il resto della giornata.

La domenica e nei giorni festivi, la linea segue l’orario festivo con bus.

Rete notturna

In servizio tutte le notti le linee NM1-NM2-NM3-90-91-N25-N26. In servizio nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e nella notte tra il 14 e il 15 agosto anche le linee N15 N24-N27-N42-N50-N54-N57-N80-N94-188.

Metro automatica Cascina Gobba-San Raffaele

Dal 28 luglio al 1° settembre sospenderemo il servizio di metropolitana leggera Cascina Gobba-San Raffaele per interventi di manutenzione straordinaria.

Per raggiungere l’ospedale potete utilizzare la linea bus 925 che ferma in via Olgettina, in prossimità dell’ingresso del San Raffaele.

Parcheggi

I parcheggi a raso di Cologno Nord M2, Gessate M2, Romolo M2, San Leonardo M1, Molinetto di Lorenteggio e Quarto Oggiaro sono aperti senza la presenza di personale ATM e utilizzabili gratuitamente dalle ore 20 di venerdì 2 agosto alle 7 di lunedì 19 agosto.

Crescenzago M2 chiuso dalle ore 20 di venerdì 09 agosto alle 7 di lunedì 19 agosto.

Forlanini è aperto a pagamento con orario continuato 24 ore su 24. Il parcheggio a rotazione di Einaudi è chiuso dalle ore 21,30 di mercoledì 14 agosto alle ore 7 di venerdì 16 agosto.

I parcheggi multipiano di Molino Dorino M1, Lampugnano M1, Bisceglie M1, Caterina da Forlì M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, Romolo M2, San Donato M3, Maciachini M3, Rogoredo M3, Cassiodoro M5 sono aperti a pagamento con le consuete modalità.

Atm Point

Gli Atm Point restano chiusi nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto dalle 13:30 in poi e tutta la giornata del 15 agosto. Dall’11 al 18 agosto sono chiusi gli sportelli di Garibaldi, Loreto e Romolo. Dal 10 al 18 agosto è chiuso il NET Point di Monza. Il NET Point di Monza dal 5 al 9 agosto sarà aperto dalle ore 8:15 alle ore 12 e dalle 12:45 alle ore 16:15.

Ufficio Supporto Clienti

Per pagare le sanzioni elevate a bordo dei mezzi e per le rateizzazioni, l’Ufficio Supporto Clienti in viale Stelvio 2 segue i seguenti orari:

martedì 13 e mercoledì 14 agosto: aperto con orario 9:00-12:30 e 13:30-16:00;

venerdì 16 agosto: chiuso.

Biglietti

Nei giorni festivi anche le rivendite potrebbero essere chiuse. Vi consigliamo di acquistare per tempo i biglietti oppure usare i distributori automatici nelle stazioni delle linee metropolitane.