Snowbus: il pullman da Milano alle Alpi per sciare, skipass incluso

Nuove mete in vista per i milanesi amanti dello sci e delle vacanze sulla neve: alle loro destinazioni preferite infatti possono finalmente aggiungere le bianchissime piste dell’Alta Val di Susa e i panorami mozzafiato offerti dalle alpi piemontesi. A partire dal 16 dicembre 2019 aprono ufficialmente le prenotazioni per Snowbus, l’innovativa linea diretta che collega piazzale Lotto a Milano con la stazione sciistica di Bardonecchia.

Poche comode ore di viaggio per raggiungere una delle Ski Area più apprezzate d’Italia con lo skipass già incluso nel prezzo di andata e ritorno.

Per il weekend sono previsti sconti e prezzi vantaggiosi sulle tratte complete di andata e ritorno che arrivano a includere il pernottamento in un hotel a 5 minuti a piedi dalle piste, lo skipass per due giorni per i 100km di piste di Bardonecchia, colazioni, cene, djset ed eventi tutto il weekend. Il servizio, presentato da Giorgio Giordana, Direttore Marketing del Consorzio Turistico Fortur, durante l’ultima edizione di Artigiano in Fiera, è un nuovo modo per suggellare l’amicizia di due realtà come Milano e il Piemonte, da sempre unite nella bellezza e nello scambio delle loro proposte turistiche e culturali.