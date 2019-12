Neve a Milano, traffico intenso e disagi per i mezzi Atm: "Se potete usate le metropolitane"

Disagi venerdì mattina per i mezzi Atm, che hanno dovuto fare i conti con i fiocchi di neve che hanno imbiancato la città.

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda di trasporti pubblici, che ha fatto sapere: "Molte linee di superficie stanno viaggiando con forti rallentamenti per traffico intenso in diverse zone. Vi invitiamo a considerare maggiori tempi d'attesa e percorrenza per pianificare il vostro viaggio. Se possibile usate le metropolitane".

Ritardi e problemi vengono segnalati sui tram 1, 2, 5, 12, 15, 16, 19, 24, 27, 33 e sui bus 54, 61 , 64, 73, 92, 93, 94 e 98.

⚠️ Molte linee di superficie stanno viaggiando con forti rallentamenti per traffico intenso in diverse zone. Vi invitiamo a considerare maggiori tempi d'attesa e percorrenza per pianificare il vostro viaggio. Se possibile usate le metropolitane. — ATM (@atm_informa) December 13, 2019

L'allerta neve

La neve, portata dalla "tempesta di Santa Lucia", era attesa da tempo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva infatti emanato un'allerta meteo dalla mezzanotte per rischio neve che riguardava il bacino di Milano.

Per questo il comune - che aveva invitato tutti a usare i mezzi pubblici - aveva già attivato il Centro Operativo Comunale presso la centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione meteo e delle precipitazioni in città. Già allertati i mezzi spargisale di Amsa.