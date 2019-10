Studenti e professori del Maxwell restaurano un caccia militare: installato davanti a scuola

È stato restaurato e portato a nuovo dagli studenti del Maxwell e ora fa bella mostra di sé davanti alla scuola il "caccia" Aermacchi MB 326 dell’Aeronautica Militare Italiana.

I lavori sono iniziati l'anno scorso e ha coinvolto 29 studenti dell’Istituto di via Don Giovanni Calabria all’interno del progetto "alternanza scuola lavoro" che hanno operato sull'aereo sotto la diretta supervisione dei docenti, dell'Associazione Arma Aeronautica e con la collaborazione tecnica e logistica di Aeronautica Militare.

Il caccia ora fa mostra di sé davanti all'ingresso principale, la posizione è stata studiata dal personale tecnico della Città metropolitana di Milano "in modo che la prua del velivolo viri a sinistra verso il cancello d'ingresso a simboleggiare la difesa dei confini, missione propria di AM proprietaria del velivolo, mentre la cabrata rappresenta il sorvolo di benvenuto a tutti coloro che entrano a scuola", fanno sapere da via Vivaio. L'installazione verrà inaugurata nella giornata di venerdì 25 ottobre.

Aermacchi MB 326

L'Aermacchi MB-326 è un aereo da addestramento avanzato prodotto dalla Aermacchi di Varese e progettato dall'ingegner Ermanno Bazzocchi. Venne anche sviluppata una versione da attacco al suolo (la K - combat) che riscosse un discreto successo di vendite all'estero.

Compì il primo volo a Lonate Pozzolo il 10 dicembre 1957, nelle mani del capo collaudatore della ditta Guido Carestiato, e fu realizzato per sviluppare un programma addestrativo avanzato su un jet a reazione per i piloti dell'Aeronautica Militare. Venne in seguito utilizzato per lungo tempo presso la Scuola di Volo Basico Iniziale nella base di Lecce-Galatina e poi sostituito dal successore MB-339.

L'Iis Maxwell

L'Istituto Maxwell nasce nel 1966 come VII° ITIS di Milano con specializzazioni nel settore Meccanico ed Elettrotecnico. Da quando, nell’anno scolastico 1994/95, è stato avviato l’indirizzo Aeronautico nel settore tecnologico (oggi “trasporti e logistica per la conduzione del mezzo aereo”) si sono diplomati sempre in crescendo circa 1.300 studenti. Quest’anno l’Istituto Maxwell annovera 1399 studenti frequentanti di cui 488 (oltre 1/3) iscritti all’indirizzo “trasporti e logistica per la conduzione del mezzo aereo”.