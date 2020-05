Milano, caccia al tesoro online per gli studenti delle superiori per scoprire la città

Una settimana di caccia al tesoro online su tutta la città, aperta anzitutto agli studenti delle scuole secondarie di Milano, ma anche agli appassionati. E' una iniziativa parte del progetto europeo Food Wave-Empowering Urban Youth for Climate Action, realizzata da Frame-Festival della Comunicazione, Comune di Milano e YesMilano, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi del cambiamento climatico.

Da sabato 30 maggio al 5 giugno è possibile iscrivere gratuitamente la propria squadra sul sito dedicato. L'apertura si terrà l'8 giugno con un messaggio del sindaco Giuseppe Sala: poi, ogni mattina, per cinque giorni, dalle 10 alle 14 vi sarà una tappa con dieci prove da superare tra enigmi, iscrizioni da decifrare, indovinelli, quiz e indizi nascosti in diversi luoghi di Milano, dal centro alla periferia.

Le squadre non si muoveranno da casa, ma navigheranno nelle mappe web collaborando in chat con i compagni, e si cimenteranno in prove di abilità su temi quali l'arte, l'architettura, la storia di Milano, le tradizioni, la cucina, lo sport, la scienza e tecnica, la musica, la botanica e l'ecologia. Le tappe comprenderanno anche prove speciali dedicate alla sostenibilità, alla sana alimentazione, alla lotta agli sprechi, al riciclo e alle buone pratiche green.

Tra una prova e l'altra, diciotto milanesi illustri accompagneranno i giocatori con brevi video-guida. I testimonial saranno Giuseppe Sala, Stefano Boeri, Beppe Severgnini, Claudio Bisio, Gherardo Colombo, Gad Lerner, Gino Vignali, Daria Bignardi, James Bradburne, Enrico Bertolino, Pierluigi Pardo, Danco Singer, Davide Oldani, Philippe Daverio, Javier Zanetti, Demetrio Albertini, Cristiana Capotondi, Andrea De Carlo e Francesca Valla.