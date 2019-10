Caccia a uccelli per richiami vivi, il governo contro la Lombardia: «Cancellate la delibera»

Governo e Lombardia ai ferri corti sulla caccia. Si parla della cattura di uccelli selvatici (nello specifico: tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo) come richiami vivi. Una norma che la Regione Lombardia ha promosso tra mille polemiche, e che il 2 ottobre del 2018 ha visto soccombere in consiglio regionale la maggioranza di centrodestra su alcune pregiudiziali di incostituzionalità.

Ora il governo, su proposta del Ministero dell'Ambiente, ha diffidato la Regione che, quindi, dovrà annullare entro quindici giorni la delibera in questione. «La Lega non deve interpretare le leggi ma rispettarle», il commento soddisfatto di Simone Verni, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha ringraziato sia il governo sia il deputato Cristian Romaniello che ha seguito attivamente la vicenda.

La Regione ha tempo fino al 15 ottobre per ritirare la delibera: altrimenti potrà farlo la presidenza del consiglio per evitare una infrazione miliardaria da parte dell'Europa. La delibera è stata emanata dalla giunta lombarda il 31 luglio 2019 e fa riferimento agli impianti per la cattura di uccelli selvatici ai fini di richiami vivi.