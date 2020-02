Caldana Tour 2020: ecco il catalogo con strepitosi viaggi organizzati in Italia ed Europa

Giunto alla sua 32° edizione, il nuovo catalogo Viaggi Guidati Special 2020 di CALDANA EUROPE TRAVEL sarà a breve in distribuzione nelle agenzie di viaggio ed è già visionabile on line sul sito dell’Operatore www.caldana.it.

Dalla Roma rinascimentale a Parma capitale di cultura, tutti i viaggi

Come ogni anno, passione ed esperienza rappresentano gli ingredienti fondamentali dei 20 itinerari in Italia e 120 itinerari nel resto d’Europa, per un totale di 140 programmi di viaggio a firma Caldana Europe Travel che si confermano innovativi, esperienziali e ricchi di contenuti culturali, caratteristiche che da sempre costituiscono il Dna dell’operatore gardesano. Il 2020 vede il nostro Paese festeggiare importanti ricorrenze e riconoscimenti, come il 5° Centenario dalla morte di Raffaello e la proclamazione di Parma come Città della Cultura Italiana: i tour “Raffaello nella Roma Rinascimentale”, “Dolci Marche” e “Parma Capitale della Cultura Italiana” rendono doveroso omaggio a questi importanti eventi.

La grande Europa

Anche l’Europa offre spunti nuovi legati al 250° Anniversario dalla nascita di Beethoven, al Festival dell’Impressionismo in Normandia, al 630° anniversario dalla nascita di Jan van Eyck e alla nomina a Capitali della Cultura Europee di Galway in Irlanda e Fiume in Croazia. La creazione di itinerari dedicati a questi momenti importanti, come il tour “Vienna: inno alla gioia sulle note di Beethoven”, oppure il tour “I Tesori delle Fiandre” , rende bene l’idea del lavoro di ricerca e di attualizzazione che ogni anno viene svolto per la preparazione di questo catalogo. Le partenze sono previste da 4 città principali (Milano, Verona, Genova e Bologna) raggiungibili sia in autonomia che utilizzando un servizio navette capillare che prevede partenze da 250 caselli autostradali del nord e centro Italia.

Tutti i servizi navetta sono coordinati in tempo reale dall’ufficio logistica di Caldana Europe Travel che fornisce assistenza continua 24 ore su 24, e che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’Operatore. Per i Viaggiatori del centro sud e isole è previsto un vantaggioso Pacchetto Speciale Partenze dal Sud, che prevede il raggiungimento della città di partenza in treno ad alta velocità e due pernottamenti in hotel prima del tour e il giorno di rientro. Le formule di viaggio previste sono il classico TuttoBus con viaggio in autopullman dall’Italia e tour come da programma, il Solo Tour, una formula sempre più richiesta, che consente di organizzare il proprio viaggio in assoluta autonomia fino alla destinazione di ricongiungimento con il gruppo, oppure la combinazione Volo+Tour scegliendo di prenotare il viaggio aereo tramite Caldana Europe Travel. La formula Simplybus è pensata per i giovani viaggiatori e per chi desidera organizzarsi le visite in completa autonomia usufruendo solo del viaggio in autopullman e della sistemazione alberghiera. L’ampio ventaglio di modalità di viaggio proposte da Caldana Europe Travel ha permesso e permette all’operatore di avere un prodotto sempre al passo con i tempi, che offre formule di viaggio declinate secondo le esigenze odierne e le preferenze di ognuno.

A seguito dell’ottimo riscontro avuto la scorsa stagione, viene riconfermato anche quest’anno l’importante investimento commerciale costituito dalle partenze garantite ed esclusive Caldana Europe Travel , a partire da quelle dedicate alla Mitteleuropa, destinazione storica di specializzazione dell’operatore che ha uffici di proprietà in loco e da sempre offre un prodotto specifico e di grande qualità, costantemente aggiornato, proprio su questa parte d’Europa. Tra questi: Vienna Imperiale e Contemporanea e Budapest la Perla del Danubio entrambi della durata di 4 giorni. Sempre in tema di specializzazione, si affiancano le partenze garantite sulla Romania, con la proposta di un itinerario circolare su Bucharest alla scoperta della Transilvania e dei Monasteri della Bucovina oltre a diversi altri tour in autopullman che includono gli aspetti storici, culturali ed artistici del paese. Le partenze garantite, argomento decisamente vincente per la vendita e la programmazione delle agenzie di viaggi, si ritrovano in un numero sempre più alto anche per le altre destinazioni europee, e ben si prestano a ripubblicazioni e groupage.

Tutti i programmi di viaggio sono stati pensati ed elaborati con la consueta cura e professionalità, che da sempre contraddistinguono Caldana Europe Travel, che opera i tour con autopullman di proprietà di ultimissima generazione, di tipo Gran Turismo esclusivamente Euro 5 e Euro 6, con aria condizionata, sedili reclinabili, tavolini e luci individuali di lettura, macchina per caffè espresso, frigobar, impiano video e hifi stereo, wifi a bordo e autisti di provata esperienza e affidabilità, che superano una rigida selezione. Anche la figura dell’accompagnatore, importante presenza che si aggiunge alle guide locali, è essenziale per la buona riuscita del tour : primi testimoni della filosofia di viaggio di Caldana Europe Travel , sono proprio gli accompagnatori che operano il primo e più severo controllo qualità su ogni aspetto del programma e dei servizi offerti, a garanzia di un risultato sempre eccellente. Ulteriori dettagli su www.caldana.it e alla pagina Facebook di Caldana Travel.